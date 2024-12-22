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    «Рома» поднимется в таблице

    «Рома» — «Парма». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 22 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Парма»
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    «Рома»
    22 декабря в 17-м туре итальянской Серии А «Рома» на своем поле сыграет против «Пармы». Начало матча запланировано на 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Парма», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Декабря 2024 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 14:30 Парма

    Парма

  • Парма
    •

    «Рома»

    Турнирное положение: Римская команда пока скромно выступает в текущем чемпионате Италии, находясь в середине таблицы и на два пункта опережая зону вылета.

    «Рома» выиграла всего четыре поединка из 16 проведенных, четыре раза сыграла вничью и аж восемь встреч проиграла, разница мячей — 18:23.

    Рома — Парма: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В преддверии этого поединка «волки» в рамках Кубка Италии на своем поле обыграли «Сампдорию» из Серии Б со счетом 4:1, а в последней игре чемпионата уступили в гостях «Комо» со счетом 0:2. А ранее они поочередно разгромили на своем поле «Лечче» 4:1 в чемпионате страны и 3:0 португальскую «Брагу» в Лиге Европы.

    Не сыграют: Брайан Кристанте и Матс Хуммельс — вне игры.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: Римляне в отрезке своих десяти предыдущих встреч с учетом всех турниров смогли победить только трижды. И все эти выигрыши пришлись на четыре последних поединка, и каждый раз дома с крупным счетом. В остальных же семи матчах этого периода «Рома» еще дважды играла вничью и потерпела аж пять поражений.

    «Парма»

    Турнирное положение: Этот коллектив с 15 зачетными пунктами идет на пару строк ниже предстоящего противника, опережая зону вылета всего на пункт.

    «Парма» выиграла три поединка из 16 проведенных, шесть встреч свела вничью и семь раз проиграла, разница мячей составляет 23:28.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Крестоносцы» уступили в своих двух предыдущих поединках, потерпев фиаско в Милане от «Интера» со счетом 1:3 и дома от «Вероны» 2:3 в прошлом туре чемпионата. Перед этим они в родных стенах справились с «Лацио», победив со счетом 3:1.

    Не сыграют: Бернабе Гарсия и Матейз Ковальский не помогут своей команде.

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    Состояние команды: «Парма» проиграла свои два предыдущих поединка чемпионата, но в каждом из них смогла забить. До этого же команда смогла выиграть два матча из трех проведенных в Серии А при одном проигрыше, уступив дома великолепной «Аталанте» 1:3. И стоит отметить, что коллектив только в одном из девяти предыдущих встреч уходил с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2020/21, обменявшись тогда домашними викториями — 3:0 и 0:2

    • Всего же за шесть предыдущих очных встреч данных команд четырежды сильнее оказались римляне и дважды победили «крестоносцы»

    • Три из пяти минувших противостояний этих команд завершились на ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Рому» букмекеры дают коэффициент 1.58. Ничья оценена в 6.00, а победа «Пармы» оценена в 4.61.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.31 соответственно.

    Прогноз: Ставим здесь на выигрыш римской команды, которая весьма неплохо провела свой последний отрезок, да и к тому же отлично играет против «Пармы» на своем поле.

    Рекомендуемая ставка: победа «Ромы» с форой (-1) за 1.87.

    Прогноз: И также еще ждем здесь, ч то команды смогут обменяться голами, ведь они в текущем сезоне редко уходят с поля без забитого мяча, и встреча выйдет результативной.

    Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.07.

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    «Рома» — «Парма»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на футбол. «Рома» поднимется в таблице
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