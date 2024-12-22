22 декабря в 17-м туре итальянской Серии А «Рома» на своем поле сыграет против «Пармы». Начало матча запланировано на 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Парма», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: Римская команда пока скромно выступает в текущем чемпионате Италии, находясь в середине таблицы и на два пункта опережая зону вылета.

«Рома» выиграла всего четыре поединка из 16 проведенных, четыре раза сыграла вничью и аж восемь встреч проиграла, разница мячей — 18:23.

Последние матчи: В преддверии этого поединка «волки» в рамках Кубка Италии на своем поле обыграли «Сампдорию» из Серии Б со счетом 4:1, а в последней игре чемпионата уступили в гостях «Комо» со счетом 0:2. А ранее они поочередно разгромили на своем поле «Лечче» 4:1 в чемпионате страны и 3:0 португальскую «Брагу» в Лиге Европы.

Не сыграют: Брайан Кристанте и Матс Хуммельс — вне игры.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: Римляне в отрезке своих десяти предыдущих встреч с учетом всех турниров смогли победить только трижды. И все эти выигрыши пришлись на четыре последних поединка, и каждый раз дома с крупным счетом. В остальных же семи матчах этого периода «Рома» еще дважды играла вничью и потерпела аж пять поражений.

«Парма»

Турнирное положение: Этот коллектив с 15 зачетными пунктами идет на пару строк ниже предстоящего противника, опережая зону вылета всего на пункт.

«Парма» выиграла три поединка из 16 проведенных, шесть встреч свела вничью и семь раз проиграла, разница мячей составляет 23:28.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Крестоносцы» уступили в своих двух предыдущих поединках, потерпев фиаско в Милане от «Интера» со счетом 1:3 и дома от «Вероны» 2:3 в прошлом туре чемпионата. Перед этим они в родных стенах справились с «Лацио», победив со счетом 3:1.

Не сыграют: Бернабе Гарсия и Матейз Ковальский не помогут своей команде.

Состояние команды: «Парма» проиграла свои два предыдущих поединка чемпионата, но в каждом из них смогла забить. До этого же команда смогла выиграть два матча из трех проведенных в Серии А при одном проигрыше, уступив дома великолепной «Аталанте» 1:3. И стоит отметить, что коллектив только в одном из девяти предыдущих встреч уходил с поля без результативных действий.

Статистика для ставок

Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2020/21, обменявшись тогда домашними викториями — 3:0 и 0:2

Всего же за шесть предыдущих очных встреч данных команд четырежды сильнее оказались римляне и дважды победили «крестоносцы»

Три из пяти минувших противостояний этих команд завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Рому» букмекеры дают коэффициент 1.58. Ничья оценена в 6.00, а победа «Пармы» оценена в 4.61.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.31 соответственно.

Прогноз: Ставим здесь на выигрыш римской команды, которая весьма неплохо провела свой последний отрезок, да и к тому же отлично играет против «Пармы» на своем поле.

Рекомендуемая ставка: победа «Ромы» с форой (-1) за 1.87.

Прогноз: И также еще ждем здесь, ч то команды смогут обменяться голами, ведь они в текущем сезоне редко уходят с поля без забитого мяча, и встреча выйдет результативной.

Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.07.