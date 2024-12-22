В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» примет «Автомобилист». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 22 декабря. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Северсталь»

Турнирное положение: На счету «Северстали» 44 очка по итогам 36 проведенных встреч. В таблице Западной конференции череповецкая команда находится на 6-й позиции.

Последние матчи: В первой половине месяца «Северсталь» потерпела гостевое поражение от «Лады» — 0:1, которое в настоящий момент остается единственными в рамках зимнего цикла.

Перед упомянутого матча с тольяттинцами команда Андрея Козырева обыграла «Авангард» — 4:2, а после — выдала серию положительных результатов во встречах с «Барысом» — 5:3, «Трактором» — 2:1 и «Сочи» — 4:2; 2:1.

Не сыграют: В составе «Северстали» нет кадровых потерь.

Состояние команды: С точки зрения общей турнирной динамики «Северсталь» проводит уверенный сезон, однако последовательность череповчан в результатах оставляет желать лучшего.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Временами команда Андрея Козырева выдает яркие отрезки, однако за ними наступает череда провалов. Тем не менее «Северсталь» становится по-прежнему боеспособным представителем Запада, ведущим борьбу за высокие позиции.

Характерной особенностью нынешней «Северстали» является содержательная игра в нападении, которую команда пытается навязывать своим соперникам. При этом оборона череповчан является одним из главных недостатков.

«Автомобилист»

Турнирное положение: Екатеринбуржцы провели 35 матчей, в которых заработали 44 очка и прописались на 4-м месте в таблице Востока, сравнявшись по набранным баллам с 5-й «Магниткой».

Последние матчи: В последней встрече осеннего этапа «Автомобилист» потерпел поражение от «Трактора» — 3:5, запустив таким образом цикл из пяти подряд отрицательных результатов.

В дальнейшем последовали промахи в играх со «Спартаком» — 4:5 Б, «Трактором» — 1:3, «Авангардом» — 2:4 и «Металлургом» Мг. Накануне команда Николая Заварухина добилась сенсационной победы над «Локомотивом» — 3:1.

Не сыграют: Ник Эберт.

Состояние команды: При нынешнем тренере «Автомобилист» находится на пути к прогрессу, превращаясь в команду первого эшелона, готовую решать большие турнирные задачи.

Тем не менее на столь амбициозной дистанции «Автомобилист» испытывает как успехи, так и неудачи. В настоящее время екатеринбуржцы пытаются покончить со вторым, но добиться этого пока не удается.

В преддверии выезда в Череповец «Автомобилист» провел худший в нынешнем сезоне отрезок, обусловленный очевидными проблемами оборонительного содержания. Эти проблемы способствовали заметному снижению турнирного потенциала «Авто».

Статистика для ставок

В 5 личных встречах из последних 6 «Северсталь» забивала не менее 3 голов

В 4 очных матчах в Череповце из последних 5 победу одержала «Северсталь»

Всего в 1 очной встрече из 6 предыдущих в Череповце был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.90, а победа «Автомобилиста» — в 2.70.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

Прогноз: Пока «Автомобилист» испытывает очередные сложности, «Северсталь» набрала приличную форму, благодаря которой будет способна справиться со своим соперником.

Ставка: «Северсталь» победит в матче за 1.83.

Прогноз: В настоящий момент у команды Андрея Козырева нет никаких проблем с точки зрения результативности, поэтому в предстоящей игре можно рассчитывать на уверенный верх в исполнении хозяев.

Ставка: Индивидуальный тотал «Северстали» больше 2.5 за 1.97.