22 декабря в 17-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Спарта» Роттердам и «Аякс». Начало игры — в 14:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Спарта» Роттердам — «Аякс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спарта» Роттердам

Турнирное положение: Роттердамцы сражаются за выживание в элите. Ныне они пребывают на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Спарта» Роттердам на 2 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот средняя результативность команды не достигает и гола за матч.

Последние матчи: команда недавно вылетела из Кубка Нидерландов. Роттердамцы в серии пенальти уступили «Гоу Эхед Иглс».

При этом «Спарта» Роттердам до того подписал мировую с «Неймегеном» (1:1). А вот немногим ранее команда проиграла «Бреде» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Спарта» Роттердам ныне пребывает не в лучшем расположении духа. Роттердамцы не побеждают уже почти 2 месяца.

Поединки с «Аяксом» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных встреч «Спарта» Роттердам проиграла 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены выбраться из опасной зоны. Вот только амстердамцев команда не может обыграть уже долгих 15 лет.

«Аякс»

Турнирное положение: Амстердамцы привычно бьются за чемпионство. Команда на данный момент находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Аякс» имеет относительно надежные тылы. В 16 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила 16 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла победить. Поединок с «Алмере Сити» завершился успехом (3:0).

При этом до того команда потерпела поражение от «Лацио» (1:3). Да и встреча с «АЗ Алкмааром» завершилась коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аякс» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аякс» в среднем забивает чуть больше 2 голов за матч. Вот только команда не отличается стабильностью результатов.

Команда явно постарается приблизиться к лидеру. При этом «Аякс» на текущий момент отстает от ПСВ на 6 зачетных баллов.

Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и роттердамцев она традиционно обыгрывает.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. В составе амстердамцев уж точно найдется кому забивать.

Статистика для ставок

Амстердамцы забивают в среднем 2 гола за матч

«Аякс» до последней виктории проиграл дважды кряду

«Спарта» Роттердам не может победить уже почти 2 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: «Аякс» традиционно успешно противостоит роттердамцам, плюс имеет качественный подбор атакующих исполнителей.

Номинальные гости явно будут действовать максимально активно, к тому же весьма неплохо выглядят в плане реализации.

Ставка: Победа «Аякса» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63