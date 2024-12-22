Спарта Роттердам
Аякс
«Спарта» Роттердам
Турнирное положение: Роттердамцы сражаются за выживание в элите. Ныне они пребывают на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Спарта» Роттердам на 2 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот средняя результативность команды не достигает и гола за матч.
Спарта Роттердам — Аякс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: команда недавно вылетела из Кубка Нидерландов. Роттердамцы в серии пенальти уступили «Гоу Эхед Иглс».
При этом «Спарта» Роттердам до того подписал мировую с «Неймегеном» (1:1). А вот немногим ранее команда проиграла «Бреде» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Спарта» Роттердам ныне пребывает не в лучшем расположении духа. Роттердамцы не побеждают уже почти 2 месяца.
Поединки с «Аяксом» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных встреч «Спарта» Роттердам проиграла 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева намерены выбраться из опасной зоны. Вот только амстердамцев команда не может обыграть уже долгих 15 лет.
«Аякс»
Турнирное положение: Амстердамцы привычно бьются за чемпионство. Команда на данный момент находится на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем «Аякс» имеет относительно надежные тылы. В 16 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила 16 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла победить. Поединок с «Алмере Сити» завершился успехом (3:0).
При этом до того команда потерпела поражение от «Лацио» (1:3). Да и встреча с «АЗ Алкмааром» завершилась коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аякс» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аякс» в среднем забивает чуть больше 2 голов за матч. Вот только команда не отличается стабильностью результатов.
Команда явно постарается приблизиться к лидеру. При этом «Аякс» на текущий момент отстает от ПСВ на 6 зачетных баллов.
Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и роттердамцев она традиционно обыгрывает.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. В составе амстердамцев уж точно найдется кому забивать.
Статистика для ставок
- Амстердамцы забивают в среднем 2 гола за матч
- «Аякс» до последней виктории проиграл дважды кряду
- «Спарта» Роттердам не может победить уже почти 2 месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
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Прогноз: «Аякс» традиционно успешно противостоит роттердамцам, плюс имеет качественный подбор атакующих исполнителей.
Номинальные гости явно будут действовать максимально активно, к тому же весьма неплохо выглядят в плане реализации.
Ставка: Победа «Аякса» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63