Варан: Мы должны сыграть безупречно, с мыслями о победе с самого начала

Защитник «Реала»рассказал о готовности к предстоящему полуфинальному матчу Лиги чемпионов с

Матч между «Реалом» и «Челси» состоится 27 апреля в Мадриде. На сайте LiveSport.Ru можно ознакомиться с прогнозом.

«Мы в полуфинале Лиги чемпионов. Это очень требовательная стадия турнира. Многое будет зависеть от мелочей.

Мы должны сыграть безупречно, с мыслями о победе с самого начала. Сделаем все, чтобы постараться достичь положительного результата.

У "Челси" очень сбалансированная команда. У них классные игроки. Они могут играть по-разному.

Важно адаптироваться к игре быстрого и опасного соперника. Мы должны хорошо обороняться, работать как одно целое и не оставлять сопернику свободные зоны.

Тибо] Куртуа проводит очень хороший сезон. Мы должны привыкнуть к смене игровых схем по ходу игры. Это непростая задача. Но мне это нравится.

Игроки хорошо знают друг друга. Когда нужно обороняться, мы делаем это все вместе. Важно, чтобы мы все хорошо делали свою работу», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.