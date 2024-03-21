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    «Автомобилист» снова будет надежен у своих ворот?

    «Автомобилист» — СКА. Ставка (к. 2.08) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — СКА
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    Евгений Аликин
    В третьем матче четвертьфинальной серии Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 21 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Автомобилист» — СКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 21 Марта 2024 года
    Автомобилист
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    •  Автомобилист 17:00 СКА СКА
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    «Автомобилист»

    Путь к плей-офф: По ходу регулярного сезона «Автомобилист» соперничал с «Ак Барсом» и «Трактором» за место в первой четверке, но на финишной прямой оказался пятым на Востоке с 82 очками.

    Последние матчи: В 1/8 финала плей-офф «Автомобилист» в роли аутсайдера довольно уверенно справился с «Ак Барсом». На это ушло пять матчей, последний был сыгран в Казани (2:1).

    Автомобилист — СКА: коэффициенты букмекеров

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    Однако новый кубковый барьер команды Николая Заварухина подразумевал более сложный вызов на фоне формы, которую ранее демонстрировал СКА. Несмотря на это, екатеринбуржцы приехали в гости, чтобы захватить инициативу.

    Почти образцовая игра у своих ворот и способность выжимать из моментов максимальную выгоду помогли гостям с Урала добиться двух побед (3:2, 2:1). На домашний каток «Автомобилист» возвращается с твердым преимуществом — 2:0.

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    Не сыграют: Встречу пропустит Владимир Кузнецов из-за травмы.

    Состояние команды: «Автомобилист» остается одним из главных открытий Кубка Гагарина. Самоотдача уральского клуба на площадке позволяет справляться с фаворитами, не отказываясь от излюбленного контратакующего стиля.

    СКА

    Путь к плей-офф: Заключительные недели регулярного сезона СКА провел в борьбе с «Динамо» Москва и «Магниткой» за Кубок Континента, однако проиграл гонку и опустился на второе место в таблице Запада с 94 набранными очками.

    Последние матчи: В дебюте серии с «Торпедо» в рамках 1/8 финала команда Романа Ротенберга проиграла крупно (2:5), после чего добилась четырех побед подряд и закончила противостояние относительно легко.

    В раунде с «Автомобилистом» ситуация складывается иначе. Первый матч в Санкт-Петербурге прошел с равенством на площадке. Тем не менее шайб Хайруллина и Сапего, а также 23 сэйвов Серебрякова СКА не хватило, чтобы справиться с гостями (2:3).

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    • Почти по такому же шаблону соперники провели второй матч. Однако при 34 бросках в створ СКА реализовал всего 2,94%. Такие цифры в плей-офф никуда не годятся, победа снова ускользнула от команды Ротенберга (1:3).

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    Не сыграют: Из-за травм матч пропустят Андрей Педан, Борна Рендулич, Владимир Алистров и Иван Зинченко.

    Состояние команды: Серия с «Автомобилистом» явно пошла не по плану, причем даже в контексте попыток исправить ситуацию во втором домашнем матче. Тренер санкт-петербуржцев заверил, что команда знает, как действовать дальше, но важнее, чтобы это подтвердилось на льду в четверг.

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Автомобилиста» увеличилась до трех матчей подряд

    • Всего в двух встречах из семи в рамках Кубка Гагарина команда Заварухина пропустила больше одной шайбы

    • СКА победил в двух последних выездных матчах, забросив от четырех шайб и более

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 3.14, ничья — в 4.15, а победа СКА — в 2.12.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

    Прогноз: Во втором матче на «СКА Арене» гости сыграли эталонно: команда идеально распорядилась контратаками и не позволила СКА вольно чувствовать себя на чужой половине. Домашний этап екатеринбуржцы постараются провести по аналогии. Только так можно сдержать заряженного на реванш соперника.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.08.

    Прогноз: За счет движения и резких выпадов команда Заварухина добилась уже нескольких побед в текущем плей-офф. Поэтому в третьем матче четвертьфинальной серии она не станет отказываться от схемы, которая приносит результат.

    Ставка: «Автомобилист» победит в матче за 2.08.

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    Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — СКА с коэффициентом 2.08. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» снова будет надежен у своих ворот?
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