Состоялся показ трейлера Marvel 1943: Rise of Hydra

На мероприятии State of Unreal 2024 студияоказалась в центре зрительского внимания благодаря презентации сюжетного трейлера— супергеройского экшена на Unreal Engine 5.

Кадры трехминутного видео свидетельствуют о том, что основные события игры пройдут в Париже времен Второй мировой. Помимо главных персонажей — Капитана Америки и Черной Пантеры — противостоять нацистам будут второстепенные действующие лица вроде солдата Габриэля Джонса и Нанали — шпионки из Ваканды.

Трейлен Marvel 1943: Rise of Hydra

Одной из особенностей в процессе разработки игры стало использование технологии MetaHuman, которая позволяет создавать сверхточные лицевые анимации.

Выход Marvel 1943: Rise of Hydra запланирован на 2025 год. Среди доступных игровых платформ студия указала ПК, а также текущее поколение PlayStation и Xbox.