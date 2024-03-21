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    • Состоялся показ трейлера Marvel 1943: Rise of Hydra
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    Состоялся показ трейлера Marvel 1943: Rise of Hydra

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    На мероприятии State of Unreal 2024 студия Skydance New Media оказалась в центре зрительского внимания благодаря презентации сюжетного трейлера Marvel 1943: Rise of Hydra — супергеройского экшена на Unreal Engine 5.

    Marvel 1943: Rise of Hydra
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    Marvel 1943: Rise of Hydra

    Кадры трехминутного видео свидетельствуют о том, что основные события игры пройдут в Париже времен Второй мировой. Помимо главных персонажей — Капитана Америки и Черной Пантеры — противостоять нацистам будут второстепенные действующие лица вроде солдата Габриэля Джонса и Нанали — шпионки из Ваканды.

    Трейлен Marvel 1943: Rise of Hydra

    Одной из особенностей в процессе разработки игры стало использование технологии MetaHuman, которая позволяет создавать сверхточные лицевые анимации.

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  • 07/02/2024

    • Выход Marvel 1943: Rise of Hydra запланирован на 2025 год. Среди доступных игровых платформ студия указала ПК, а также текущее поколение PlayStation и Xbox.

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