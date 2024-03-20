В РФС рассказали о будущем Карпина в сборной России

Генеральный секретарь РФСвысказался о будущем главного тренера сборной России

«Я специально перед интервью у него уточнил: "Не изменилась ли наша позиция, что мы по-прежнему дружим и заинтересованы в сотрудничестве друг с другом? Для нас же это технический вопрос, из которого просто не надо делать политику?" Он ответил: "Абсолютно". Мы в полном взаимодействии, мы смотрим в одну сторону. РФС полностью удовлетворен его работой.

Наверное, это должно произойти по окончании сезона. Надо понимать, что Валерий Георгиевич сильно загружен. Я не пытаюсь его защитить, но на деле так и есть. Просто посмотрите за его логистикой. Думаю, что Дюков и Карпин переговорят как работник и работодатель, и все. У нас такие отношения, что нам хватит 10 секунд, чтобы все согласовать. Прошлый контракт мы подписывали минуты две.

Он очень устал. Но стоит ему отдохнуть день-два, и все стабилизируется. Карпин — фанатик футбола, он обожает работать в клубе и сборной. Он говорил мне, что не ожидал, что в сборной работать так круто. При этом Валерий Георгиевич попал в нее в самый сложный период в ее истории. Нагрузку, которая ему достается, нельзя сравнить даже с той, которую получали другие многоуважаемые тренеры, совмещавшие посты. Ему нужно дополнительно мотивировать игроков, отвечать на не всегда понятные вопросы, а еще и с логистикой тяжело», — приводит слова Митрофавнова «Чемпионат».