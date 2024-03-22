В четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене-2000» 22 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). «Локомотив» — «Авангард»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: В конце регулярного сезона «Локомотив» имел хорошую возможность побороться за лидерство на Западе. Однако ярославцы проиграли конкуренцию СКА и «Динамо», в результате чего опустились на третье место с 93 очками.

Последние матчи: Первым соперником команды Игоря Никитина в плей-офф оказался ЦСКА. Несмотря на крупное поражение на старте (0:4), серия с действующим чемпионом была успешной. Закончилась она яркой победой в Ярославле (6:3).

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Серию с «Авангардом» «Локомотив» начал с неуступчивой борьбы в Омске 16 марта. В тот вечер выявить победителя удалось во втором овертайме благодаря шайбе Максима Березкина (2:1 ОТ).

Во второй игре интрига умерла после первого перерыва, когда ярославцы вывели реализацию на безумный показатель 40%, а саму встречу завершили сокрушительной победой (7:0). Увеличить же преимущество дома не вышло: в очередном напряженном матче «Локомотив» уступил в овертайме (1:2 ОТ).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: На данный момент потерь в составе «Локо» нет.

Состояние команды: На домашнем катке ярославцы явно не ожидали, что в течение большей части игрового времени им придется взламывать оборону омичей. В дополнительном периоде это привело к потере концентрации у своих ворот, за что команда и поплатилась.

«Авангард»

Путь к плей-офф: До последнего игрового дня регулярки «Авангард» соперничал с «Магниткой» за лидерство в Восточной конференции. Проиграв эту борьбу, омичи опустились на второе место, набрав 92 очка.

Последние матчи: Серию в рамках 1/8 финала с «Ладой» омичи вправе назвать разминочной — команда потерпела всего одно поражение и в целом легко справилась с соперником.

Всю драму плей-офф кампании «Авангард» прочувствовал лишь в четвертьфинале. На домашнем льду он дважды кряду проиграл «Локомотиву». После 0:7 в матче 18 марта руководство клуба внезапно уволило Михаила Кравца. Теперь к кубковому золоту команду намерен довести Сергей Звягин.

После тренерской отставки «Авангард» провел матч в Ярославле, где предпочел сыграть от обороны и сумел вырвать победу в овертайме благодаря голу Буше (2:1 ОТ). Так, несмотря на не самую благоприятную атмосферу в раздевалке, омичи сократили разрыв в серии — 1:2.

Не сыграют: Из-за травмы встречу пропустит Иван Телегин.

Состояние команды: Эмоциональный всплеск на фоне тренерской отставки позволил «Авангарду» одержать трудовую победу. Тем не менее этого может не хватить в следующем матче, когда ярославцы будут более подготовленными к схеме игры гостей.

Статистика для ставок

Только в трех матчах в Кубке Гагарина «Локомотив» пропустил больше гола

Всего в одной игре из предыдущих пяти в Ярославле общая результативность преодолевала барьер в 4 гола

Омичи одержали только две победы в восьми последних матчах на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 3.90, а победа «Авангарда» — в 3.00.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 4.5 — за 1.70.

Прогноз: Оборонительная модель игры «Авангарда» в третьем матче принесла ему результат и смутила «Локомотив», который пытался продавить гостей, но оказался безуспешен.

В преддверии четвертой встречи команда Игоря Никитина разберет этот момент и сумеет добиться еще одной победы, хотя психологическая составляющая и играет сейчас в пользу соперника.

Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.90.

Прогноз: Нельзя исключать вариант, при котором команды вновь не смогут уложиться в основное время — упорная игра входила в фазу овертаймов в двух встречах серии из трех.

Ставка: Ничья за 3.80.