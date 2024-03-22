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    «Локомотив» вновь увеличит разрыв по количеству побед?

    «Локомотив» — «Авангард». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 22 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Авангард»
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    «Локомотив» лидирует в серии с «Авангардом» 2:1
    В четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене-2000» 22 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). «Локомотив» — «Авангард»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 22 Марта 2024 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Авангард Авангард
  • Омск
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    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: В конце регулярного сезона «Локомотив» имел хорошую возможность побороться за лидерство на Западе. Однако ярославцы проиграли конкуренцию СКА и «Динамо», в результате чего опустились на третье место с 93 очками.

    Последние матчи: Первым соперником команды Игоря Никитина в плей-офф оказался ЦСКА. Несмотря на крупное поражение на старте (0:4), серия с действующим чемпионом была успешной. Закончилась она яркой победой в Ярославле (6:3).

    Локомотив — Авангард: коэффициенты букмекеров

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    Серию с «Авангардом» «Локомотив» начал с неуступчивой борьбы в Омске 16 марта. В тот вечер выявить победителя удалось во втором овертайме благодаря шайбе Максима Березкина (2:1 ОТ).

    Во второй игре интрига умерла после первого перерыва, когда ярославцы вывели реализацию на безумный показатель 40%, а саму встречу завершили сокрушительной победой (7:0). Увеличить же преимущество дома не вышло: в очередном напряженном матче «Локомотив» уступил в овертайме (1:2 ОТ).

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    Не сыграют: На данный момент потерь в составе «Локо» нет.

    Состояние команды: На домашнем катке ярославцы явно не ожидали, что в течение большей части игрового времени им придется взламывать оборону омичей. В дополнительном периоде это привело к потере концентрации у своих ворот, за что команда и поплатилась.

    «Авангард»

    Путь к плей-офф: До последнего игрового дня регулярки «Авангард» соперничал с «Магниткой» за лидерство в Восточной конференции. Проиграв эту борьбу, омичи опустились на второе место, набрав 92 очка.

    Последние матчи: Серию в рамках 1/8 финала с «Ладой» омичи вправе назвать разминочной — команда потерпела всего одно поражение и в целом легко справилась с соперником.

    Всю драму плей-офф кампании «Авангард» прочувствовал лишь в четвертьфинале. На домашнем льду он дважды кряду проиграл «Локомотиву». После 0:7 в матче 18 марта руководство клуба внезапно уволило Михаила Кравца. Теперь к кубковому золоту команду намерен довести Сергей Звягин.

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    • После тренерской отставки «Авангард» провел матч в Ярославле, где предпочел сыграть от обороны и сумел вырвать победу в овертайме благодаря голу Буше (2:1 ОТ). Так, несмотря на не самую благоприятную атмосферу в раздевалке, омичи сократили разрыв в серии — 1:2.

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    Не сыграют: Из-за травмы встречу пропустит Иван Телегин.

    Состояние команды: Эмоциональный всплеск на фоне тренерской отставки позволил «Авангарду» одержать трудовую победу. Тем не менее этого может не хватить в следующем матче, когда ярославцы будут более подготовленными к схеме игры гостей.

    Статистика для ставок

    • Только в трех матчах в Кубке Гагарина «Локомотив» пропустил больше гола

    • Всего в одной игре из предыдущих пяти в Ярославле общая результативность преодолевала барьер в 4 гола

    • Омичи одержали только две победы в восьми последних матчах на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 3.90, а победа «Авангарда» — в 3.00.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 4.5 — за 1.70.

    Прогноз: Оборонительная модель игры «Авангарда» в третьем матче принесла ему результат и смутила «Локомотив», который пытался продавить гостей, но оказался безуспешен.

    В преддверии четвертой встречи команда Игоря Никитина разберет этот момент и сумеет добиться еще одной победы, хотя психологическая составляющая и играет сейчас в пользу соперника.

    Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.90.

    Прогноз: Нельзя исключать вариант, при котором команды вновь не смогут уложиться в основное время — упорная игра входила в фазу овертаймов в двух встречах серии из трех.

    Ставка: Ничья за 3.80.

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    Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» вновь увеличит разрыв по количеству побед?
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