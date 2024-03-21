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    Сможет ли Самсонова обыграть Путинцеву?

    Самсонова — Путинцева. Ставка (к. 2.41) и прогноз на турнир в Майами 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Путинцева
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой во втором круге турнира WTA 1000 в Майами. Матч пройдет 21 марта, начало — в 21:00 мск. Самсонова — Путинцева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 21 Марта 2024 года

    Самсонова

    Людмила начала месяц с неудачного выступления в Индиан-Уэллс. Это был уже пятый турнир в сезоне, на котором она не прошла ни раунда.

    В первом же матче россиянка проиграла Наоми Осаке — 5:7, 3:6.

    Самсонова не смогла подать на сет в первой партии при счете 5:4, сразу после чего позволила сопернице сделать брейк. Во втором сете японская теннисистка почти не ошибалась, в отличие от Людмилы.

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    В общем, первые два с половиной месяца получились провальными.Исключением стал лишь турнир в Абу-Даби, на котором Самсонова дошла до полуфинала.

    Путинцева

    Юлия не попала в число сеяных, поэтому ей пришлось начинать с первого раунда.

    В стартовом матче представительница Казахстана одержала победу над испанкой Кристиной Букшей.

    В отличие от Самсоной, Путинцева здорово выступила в Индиан-Уэллс, сумев дойти до четвертого раунда.

    Прежде чем проиграть будущей чемпионке Иге Свентек (1:6, 2:6), Путинцева остановила Тамару Корпач, Екатерину Александрову и Мэдисон Киз.

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    Также стоит отметить, что ранее в этом году она дошла до четвертьфинала в австралийском Хобарте и в Хуахине (Таиланд).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.49, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 2.62.

    Прогноз: почти нет сомнений, что матч против столь упертой и агрессивной соперницы, как Путинцева, получится максимально напряженным. Вполне вероятно, что Людмила снова разочарует.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.41.

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    Ставка и прогноз на матч Самсонова — Путинцева с коэффициентом 2.41. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Самсонова обыграть Путинцеву?
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