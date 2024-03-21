Самсонова
Людмила начала месяц с неудачного выступления в Индиан-Уэллс. Это был уже пятый турнир в сезоне, на котором она не прошла ни раунда.
В первом же матче россиянка проиграла Наоми Осаке — 5:7, 3:6.
Самсонова не смогла подать на сет в первой партии при счете 5:4, сразу после чего позволила сопернице сделать брейк. Во втором сете японская теннисистка почти не ошибалась, в отличие от Людмилы.
В общем, первые два с половиной месяца получились провальными.Исключением стал лишь турнир в Абу-Даби, на котором Самсонова дошла до полуфинала.
Путинцева
Юлия не попала в число сеяных, поэтому ей пришлось начинать с первого раунда.
В стартовом матче представительница Казахстана одержала победу над испанкой Кристиной Букшей.
В отличие от Самсоной, Путинцева здорово выступила в Индиан-Уэллс, сумев дойти до четвертого раунда.
Прежде чем проиграть будущей чемпионке Иге Свентек (1:6, 2:6), Путинцева остановила Тамару Корпач, Екатерину Александрову и Мэдисон Киз.
Также стоит отметить, что ранее в этом году она дошла до четвертьфинала в австралийском Хобарте и в Хуахине (Таиланд).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.49, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 2.62.
Прогноз: почти нет сомнений, что матч против столь упертой и агрессивной соперницы, как Путинцева, получится максимально напряженным. Вполне вероятно, что Людмила снова разочарует.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.41.