В четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Трактор Арене» 22 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Трактор» — «Динамо» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Трактор»

Путь к плей-офф: В регулярном сезоне «Трактор» имел все шансы финишировать в первой пятерке Востока, но по итогу занял шестую позицию, набрав 80 очков.

Последние матчи: Снижение на финише чемпионата не помешало стать одним из главных открытий плей-офф. В 1/8 финала челябинцы разобрались с «Салаватом Юлаевым», потратив на это шесть матчей.

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Безумные вещи команда Алексея Заварухина продолжает творить и в четвертьфинале. В частности, она добилась трех побед подряд в серии с «Динамо» Москва — обладателем Кубка Континента.

Самый результативный матч состоялся 18 марта в столице, где победу гостям удалось вырвать благодаря шайбе Шарова в овертайме (5:4 ОТ), а в последней игре «Трактор» разобрался с соперником в основное время, победным стал гол Котляревского (3:2).

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Не сыграют: В списке травмированных «Трактора» числится Андрей Чибисов.

Состояние команды: 20 марта «Трактор» провел очередной мастер-класс — как добиваться результата без статистического преимущества. Самоотдача и резкие выпады на чужие ворота в который раз способствовали успеху челябинцев.

«Динамо» Москва

Путь к плей-офф: На финишной прямой регулярного сезона «Динамо» Москва удалось отодвинуть в сторону СКА и «Локомотив», что позволило занять первое место не только на Западе, но и в чемпионате в целом по количеству набранных очков — 98.

Последние матчи: Тем не менее лей-офф складывается для команды Алексея Кудашова не так гладко: первые трудности она испытала в серии с «Динамо» Москва, с которыми едва справилась в шестом матче (3:1).

Заметно хуже дела обстоят в серии с «Трактором», поскольку по итогам трех матчей «Динамо» Москва вплотную приблизилось к досрочному отпуску.

Первые два поражения команда потерпела на домашнем льду (2:4, 4:5 ОТ), после чего пыталась переломить ход в гостях. Открыв счет, динамовцам так и не удалось впоследствии развить преимущество. Двух голов и 33 бросков в створ оказалось мало, чтобы обезвредить такого соперника (2:3).

Не сыграют: На данный момент у «Динамо» нет кадровых потерь.

Состояние команды: Ни в одном матче из трех динамовцы не выглядели безнадежно. Однако проблемы с вратарской позицией и слабая реализация подводят команду Кудашова. И если в серии с минчанами катастрофы не случилось, то в противостоянии с «Трактором» обладатель Кубка Континента близок к провалу.

Статистика для ставок

В нынешнем плей-офф «Трактор» не проигрывает в течение пяти матчей подряд

Минимум 4 шайбы клали челябинцы в трех предыдущих встречах из четырех

В пяти последних матчах в Челябинске общая результативность подбиралась к отметке 5+ голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.79, ничья — в 4.20, а победа «Динамо» Москва — в 2.27.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.82, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

Прогноз: В шаге от вылета «Динамо» не сдастся и в гостях попытается продлить свою плей-офф кампании. При этом остановить нынешний «Трактор» можно исключительно за счет активных атакующих действий.

Челябинцы же попытаются всухую разобраться с тем, кто считался фаворитом пары. А высокая результативность на фоне разных задач станет неотъемлемым элементом четвертого матча серии.

Ставка: Тотал больше 4.5 за 1.82.

Прогноз: Кажется, находясь на безумном подъеме, команда Заварухина способна покончить с динамовцами, не доводя серию до очередной поездки в столицу.

Ставка: «Трактор» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.20.