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    Леонардо об отказе ПСЖ играть в Суперлиге: Мы очень гордимся нашим президентом

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    Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что президент клуба Нассер Аль-Хелаифи принял правильное решение, когда отказался подписывать контракт с Суперлигой.

    Леонардо
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    Леонардо

    «Мы очень гордимся Нассером. В течение долгого времени он проделал большую работу, и это правда, что в этом решении он занял очень важную лидерскую позицию. Считаю, что он следовал своим ценностям и ценностям клуба. Мы очень гордимся этим.

    По итогам этой ситуации он стал президентом Ассоциации европейских клубов. Это признание человека, с которым можно сотрудничать не только сейчас, но и в будущем, потому что футбол переживает непростые времена. Тяжело всем, в том числе "ПСЖ", но это не повод нарушать привычный уклад», — цитирует Леонардо Get French Football News.

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