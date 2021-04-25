Леонардо об отказе ПСЖ играть в Суперлиге: Мы очень гордимся нашим президентом

Спортивный директор ПСЖзаявил, что президент клубапринял правильное решение, когда отказался подписывать контракт с Суперлигой.

«Мы очень гордимся Нассером. В течение долгого времени он проделал большую работу, и это правда, что в этом решении он занял очень важную лидерскую позицию. Считаю, что он следовал своим ценностям и ценностям клуба. Мы очень гордимся этим.

По итогам этой ситуации он стал президентом Ассоциации европейских клубов. Это признание человека, с которым можно сотрудничать не только сейчас, но и в будущем, потому что футбол переживает непростые времена. Тяжело всем, в том числе "ПСЖ", но это не повод нарушать привычный уклад», — цитирует Леонардо Get French Football News.