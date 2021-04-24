«Зенит» — «Ротор»: счет матча 6:0, обзор голов

в домашнем матче 27-го тура российской Премьер-лиги одержал крупную победу над— 6:0.

«Сине-бело-голубые» вышли вперед незадолго до перерыва благодаря автоголу Соломона Кверквелии, который срезал мяч в свои ворота после прострела Дугласа дос Сантоса.

На 56-й минуте подопечные Сергея Семака удвоили свое преимущество. Андрей Мостовой прострелил во вратарскую, мяч отскочил к Малкому, который чуть качнул защитника и пробил низом точно в ближний угол ворот.

Спустя девять минут уже Малком выступил ассистентом Мостового, который довел дело до разгрома.

На 75-й минуте отличился Артем Дзюба, воспользовавшись скидкой Себастьяна Дриусси на дальнюю штангу. Еще через две минуты Александр Ерохин сделал счет 5:0.

Победную точку на 87-й минуте поставил Алексей Сутормин, который подхватил мяч в штрафной, развернулся к воротам и пробил точно в угол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Ротор 6:0 Голы: 1:0 Соломон Кверквелия (автогол) (45'), 2:0 Малком (56'), 3:0 Андрей Мостовой (65'), 4:0 Артём Дзюба (75'), 5:0 Александр Ерохин (78'), 6:0 Александр Ерохин (87') Зенит: Андрей Лунёв, Дмитрий Чистяков (Kirill Kravtsov, 75'), Дуглас Сантос, Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий (Данил Круговой, 61'), Вильмар Барриос (Магомед Оздоев, 61'), Малком, Себастьян Дриусси, Андрей Мостовой, Вендел, Артём Дзюба (Александр Ерохин, 75') Ротор: Josip Condric, Олег Игоревич Алейник, Азат Байрыев, Соломон Кверквелия, Nikolay Kipiani, Сергей Серченков, Евгений Песегов, Илья Жигулёв, Камиль Муллин (Dmitri Vershkov, 69'), Зурико Давиташвили, Aleksey Shchetkin (Vladimir Medved, 79') Предупреждение: Алексей Сутормин (90')

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (58 очков), а «Ротор» — 15-е (18 очков).