ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Болельщики «Челси» выступают против СуперлигиБудущее АПЛ: как позор «эгоистичной шестерки» повлияет на футбол в Англии?
  • 20:33
    • «Барселона» не выходит из Суперлиги
  • 21:57
    • «Атлетико» победил «Уэску» и вернул лидерство в Примере
  • 21:50
    • ЦСКА обыграл «Авангард» и повел в финальной серии Кубка Гагарина
  • 21:25
    • «Аталанта» в меньшинстве упустила победу над «Ромой»
  • 18:51
    • Три матча Евро перенесут из Дублина в Санкт-Петербург
    Все новости спорта

    Зарплата Чеферина выросла на полмиллиона евро, несмотря на падение доходов УЕФА из-за пандемии

    Футбол УЕФАКоронавирус в спорте
    Зарплата президента УЕФА Александера Чеферина по итогам футбольного сезона-2019/20 составила 2,42 млн швейцарских франков (2,19 млн евро) до выплаты налогов, сообщает Vozpópuli.

    Александера Чеферина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александера Чеферина

    По данным источника, несмотря на пандемию коронавируса, главе организации заплатили на 500 тысяч швейцарских франков (450 тысяч евро) больше, чем за предшествующий сезон.

    При этом, по состоянию на 31 июня 2020 года фиксировалось снижение доходов УЕФА из-за пандемии на 21%.

    Отмечается, что зарплата Чеферина росла ежегодно за время его работы в данной должности, не считая одного года. Словенский юрист работает президентом УЕФА с 2016 года.

    За пять лет Чеферин заработал 7,46 млн швейцарских франков, или 6,76 млн евро.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» одержит непростую победу
  • «Барселона» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Доностьяррас» раздавят «Сельту»
  • «Реал Сосьедад» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Лисы» в своем логове потреплют «дроздов»
  • «Лестер» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лестер — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.25
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  16.16
  • Суперэкспресс на выходные 24-25 апреля
  • 25/04/2021 в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оклахома — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры