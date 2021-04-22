Зарплата Чеферина выросла на полмиллиона евро, несмотря на падение доходов УЕФА из-за пандемии

Зарплата президента УЕФАпо итогам футбольного сезона-2019/20 составила 2,42 млн швейцарских франков (2,19 млн евро) до выплаты налогов, сообщает Vozpópuli

По данным источника, несмотря на пандемию коронавируса, главе организации заплатили на 500 тысяч швейцарских франков (450 тысяч евро) больше, чем за предшествующий сезон.

При этом, по состоянию на 31 июня 2020 года фиксировалось снижение доходов УЕФА из-за пандемии на 21%.

Отмечается, что зарплата Чеферина росла ежегодно за время его работы в данной должности, не считая одного года. Словенский юрист работает президентом УЕФА с 2016 года.

За пять лет Чеферин заработал 7,46 млн швейцарских франков, или 6,76 млн евро.