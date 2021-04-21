Президент УЕФА: «Ман Сити» возвращается в европейскую футбольную семью

Президент УЕФАпрокомментировал решениеофициально покинуть Суперлигу.

«Я рад возвращению "Ман Сити" обратно в футбольную семью.

Они проявили благоразумие, услышав голоса большинства, в частности своих собственных болельщиков, разъяснявших жизненно важные преимущества, которыми обладает нынешняя европейская система футбола.

Как я уже говорил на Конгрессе УЕФА, требуется мужество, чтобы признать ошибку, но я никогда не сомневался, что у них были способности и здравый смысл, чтобы принять такое решение.

"Сити" — это реальный актив для игры, и я рад работать с ними ради лучшего будущего европейского футбола», — говорит Чеферин в своем заявлении.

«Манчестер Сити» стал первым клубом, который официально объявил о выходе из Суперлиги.

Ранее появилась информация, что документы о выходе готовят «Атлетико», «Барселона», «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».