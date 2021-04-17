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    «Нижний Новгород» продлил победную серию до пяти матчей

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    «Нижний Новгород» продлил победную серию до пяти матчей, одержав победу над «Чайкой» со счетом 2:0 в 37-м туре первенства ФНЛ.

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    Счет на 41-й минуте открыл Михаил Гащенков. Победную точку в компенсированное время второго тайма поставил Мухаммад Султонов.

    На 26-й минуте Александр Сапета не реализовал пенальти. С 56-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Петра Володкина.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Нижний Новгород — Чайка 2:0
    Голы: 1:0 Михаил Гащенков (41'), 2:0 Мухаммад Султонов (90') Нижний Новгород: Артур Анисимов, Aleksey Shumskikh, Кирилл Маляров (Leo Goglichidze, 75'), Иван Темников, Кирилл Гоцук, Nikita Kakkoev, Александр Сапета (Михаил Гащенков, 27'), Nikolay Kalinskiy (Тимур Сулейманов, 65'), Artem Popov (Мухаммад Султонов, 58'), Momo Yansane, Beka Kavtaradze (Павел Комолов, 84') Чайка: Михаил Филиппов, Али Гаджибеков, Aleksandar Migunov, Vladimir Khozin, Антон Пискунов (Дмитрий Карташов, 80'), Nikita Kaplenko, Артём Кулишев (Пётр Володкин, 27'), Василий Алейников (Dmitri Borodin, 78'), Иван Олейников, Алан Чочиев (Merab Garnovskiy, 62'), Viktor Morozov (Александр Хохлачёв, 63') Предупреждения: Иван Олейников (6'), Алан Чочиев (11'), Кирилл Маляров (13'), Антон Пискунов (25'), Momo Yansane (49'), Пётр Володкин (51'), Пётр Володкин (56'), Али Гаджибеков (62'), Aleksandar Migunov (82')

    В турнирной таблице ФНЛ «Нижний Новгород» занимает второе место (81 очко), а «Чайка» — 13-е (46 очков).

    Другие результаты:

    «Текстильщик» — «Шинник» — 0:0
    «Чертаново» — «СКА-Хабаровск» — 0:4
    «Динамо» Брянск — «Краснодар-2» — 2:1
    «Нефтехимик» — «Акрон» — 3:2

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