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    «Крылья Советов» одержали 11-ю подряд победу в ФНЛ

    «Крылья Советов» — «Факел»: счет матча 5:1, обзор голов

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    «Крылья Советов» разгромили воронежский «Факел» в домашнем матче 37-го тура первенства ФНЛ.

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    Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 5:1.

    У победителей голы забили Александр Солдатенков (10 минута), Владислав Сарвели (24), Роман Ежов (63), Юрий Горшков (83) и Егор Голенков (90).

    В составе «Факела» отличился Максим Максимов (61). На 82-й минуте с поля был удален защитник гостей Валерий Почивалин.

    Для самарской команды эта победа стала уже 11-й подряд.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Крылья Советов — Факел 5:1
    Голы: 1:0 Александр Солдатенков (10'), 2:0 Владислав Сарвели (24'), 2:1 Maksim Maksimov (61'), 3:1 Роман Ежов (63'), 4:1 Юрий Горшков (83'), 5:1 Егор Голенков (90') Крылья Советов: Иван Ломаев, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Мехди Зеффан (Дмитрий Комбаров, 86'), Юрий Горшков, Максим Витюгов (Safa Hadi, 79'), Антон Зиньковский (Роман Ежов, 59'), Дмитрий Кабутов, Владислав Сарвели (Рикарду Алвеш, 68'), Иван Сергеев (Егор Голенков, 73') Факел: Александр Саутин, Vasili Cherov (Илья Мазуров, 75'), Аслан Дашаев, Сергей Брызгалов, Роман Акбашев, Андрей Никитин (Denis Shepilov, 46'), Valeriy Pochivalin, Nail Zamaliev, Олег Дмитриев (Дмитрий Коробов, 70'), Хызыр Аппаев (Valeri Tsarukyan, 84'), Андрей Разборов (Maksim Maksimov, 46') Предупреждения: Никита Чернов (17'), Valeriy Pochivalin (46'), Роман Акбашев (69'), Valeriy Pochivalin (82'), Nail Zamaliev (85'), Denis Shepilov (90')

    В турнирной таблице ФНЛ «Крылья Советов» занимают первое место (85 очков), а «Факел» — девятое (53 очка).

    Другие результаты:

    «Томь» — «Велес» — 0:0
    «Енисей» — «Оренбург» — 1:2
    «Иртыш» — «Балтика» — 0:1
    «Спартак-2» — «Волгарь» — 2:0

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