Зидан: Мы должны сыграть против «Ливерпуля» на абсолютном пределе

В первом матче мерсисайдцы уступили в Мадриде со счетом 1:3.
«Отдаем себе отчет, какой матч нам предстоит. Постараемся продолжить то, что начали, и сыграть как единое целое.
Надо будет биться и атаковать как сплоченная команда. Мы готовы к ответной встрече. Завтрашний матч — единственный, о котором мы думаем. Надо поднапрячься и выйти в полуфинал.
Не будем расходовать свои ресурсы впустую. "Реал" всегда выходит на поле только с мыслью о победе.
Мы затратили много сил в играх с "Ливерпулем" и "Барселоной", но должны будем снова сыграть на максимуме, и мы к этому готовы.
Прогноз на "Ливерпуль" — "Реал"
Чтобы выйти в полуфинал, от нас требуется провести очередной мощный матч. Эта команда готова к испытаниям. Она всегда сплачивается, когда ситуация становится более тяжелой. Это подчеркивает ее характер.
Не можем позволить себе расслабиться. Мы должны сыграть на абсолютном пределе», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.