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    Зидан: Мы должны сыграть против «Ливерпуля» на абсолютном пределе

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    В первом матче мерсисайдцы уступили в Мадриде со счетом 1:3.

    «Отдаем себе отчет, какой матч нам предстоит. Постараемся продолжить то, что начали, и сыграть как единое целое.

    Надо будет биться и атаковать как сплоченная команда. Мы готовы к ответной встрече. Завтрашний матч — единственный, о котором мы думаем. Надо поднапрячься и выйти в полуфинал.

    Не будем расходовать свои ресурсы впустую. "Реал" всегда выходит на поле только с мыслью о победе.

    Мы затратили много сил в играх с "Ливерпулем" и "Барселоной", но должны будем снова сыграть на максимуме, и мы к этому готовы.

    Прогноз на "Ливерпуль" — "Реал"

    Чтобы выйти в полуфинал, от нас требуется провести очередной мощный матч. Эта команда готова к испытаниям. Она всегда сплачивается, когда ситуация становится более тяжелой. Это подчеркивает ее характер.

    Не можем позволить себе расслабиться. Мы должны сыграть на абсолютном пределе», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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