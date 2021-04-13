Зидан: Мы должны сыграть против «Ливерпуля» на абсолютном пределе

Главный тренер «Реала»высказал мнение о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с

В первом матче мерсисайдцы уступили в Мадриде со счетом 1:3.

«Отдаем себе отчет, какой матч нам предстоит. Постараемся продолжить то, что начали, и сыграть как единое целое.

Надо будет биться и атаковать как сплоченная команда. Мы готовы к ответной встрече. Завтрашний матч — единственный, о котором мы думаем. Надо поднапрячься и выйти в полуфинал.

Не будем расходовать свои ресурсы впустую. "Реал" всегда выходит на поле только с мыслью о победе.

Мы затратили много сил в играх с "Ливерпулем" и "Барселоной", но должны будем снова сыграть на максимуме, и мы к этому готовы.

Прогноз на "Ливерпуль" — "Реал"

Чтобы выйти в полуфинал, от нас требуется провести очередной мощный матч. Эта команда готова к испытаниям. Она всегда сплачивается, когда ситуация становится более тяжелой. Это подчеркивает ее характер.

Не можем позволить себе расслабиться. Мы должны сыграть на абсолютном пределе», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.