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    Шеффилд Уэнсдей — Суонси прямая трансляция 13.04.2021, смотреть онлайн

    Шеффилд Уэнсдей — Суонси: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Суонси
    В 20:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Шеффилд Уэнсдей» — «Суонси» в английском Чемпионшипе.

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    Последний матч между собой: «Суонси» — «Шеффилд Уэнсдей» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Суонси». Коэффициент ставки — 1.76.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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