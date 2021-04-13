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    Орлов о намеренном поражении «Сочи» от «Зенита»: Это просто дико, смешно! Они хотели победить

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    Известный комментатор Геннадий Орлов высмеял тех, кто считает, что «Сочи» намеренно проиграл «Зениту» (1:2) в 25-м туре чемпионата России.

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    «Сочи показал добротную игру. Я всегда говорил, что это хорошая команда, организованная. Видна рука тренера. Хозяева здорово атаковали, вперед подключалось по четыре-пять человек. Все смотрелось довольно гармонично.

    "Зенит" пока еще не играет на своем максимуме. Но все равно он уже на пути к этому. Интересный матч получился. Ничья никого не устраивала. Сочинцы хороший гол забили, потом у них еще имелись моменты. Но подвела реализация. Значит, не хватило мастерства.

    У меня есть вопросы к середине поля "Зенита". К Малкому, Венделу, Кузяеву. Надо признать, что они создают мало голевых ситуаций. Недостаточно. Ошибок многовато, но по самоотдаче вопросов ни к кому нет. Старались.

    "Зенит" набрал очки просто потому, что сильнее по подбору исполнителей. Кто бы что ни говорил про Семака, но у него есть своя линия. Он ее гнет, ведет команду к успеху.

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    • Такие домыслы будут всегда. В "Сочи" же больше половины футболистов из Петербурга, причем двое в аренде. Ну что тут сказать? Мы все время увеличиваем свои представления о нечестности...

    Я же сам играл в футбол. Внимательно смотрел матч. Мне трудно упрекнуть сочинцев в том, что они убирали ноги, не бились.

    Это просто дико, смешно! Они хотели победить, вели в счете. Но "Зенит" их в итоге переломил. Вот и все. А все эти разговоры... Так они всегда будут», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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