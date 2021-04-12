Тухель: Пассивный футбол? Так мы не играем

Главный тренер «Челси»дал интервью перед ответным матчем с «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Пассивный футбол? Так мы не играем, и я не думаю, что стоит менять свой подход. Нам просто нужно сосредоточиться на своей собственной игре, постараться показать свой лучший футбол, что должно помочь нам выйти в полуфинал.

Наверное, "Порту" в каком-то смысле проще — у них есть четкая задача в виде трех голов. Мы же можем оказаться в незавидном положении, если будем только удерживать свое преимущество. Я надеюсь, что моя команда будет готова к испытанию и сможет показать хороший футбол», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

«Челси» победил в первой игре со счетом 2:0. Ответный матч пройдет 13 апреля в Севилье. На нашем сайте есть прогноз на матч «Челси» — «Порту».