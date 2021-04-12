Мюллер: Мы не будем с первой минуты всей командой мчаться в атаку

Нападающий «Баварии»прокомментировал подготовку команды к предстоящему ответному матчу с ПСЖ в Лиге чемпионов. В этой паре «Баварцы» пока что проигрывают 2:3.

«Мы будем рады, если создадим столько же голевых моментов, сколько в первом тайме. Нам необходимо действовать эффективнее в определяющие моменты. Мы провели анализ и надеемся, что сможем не повторить ошибок.

Мы готовимся к игре так же, как и к любой другой. Важно грамотно рассчитывать риски в ситуациях один на один. Мы не будем с первой минуты всей командой мчаться в атаку, но постараемся забить быстрый гол», — цитирует Мюллера официальный сайт УЕФА.

Здесь можно почитать прогноз на матч ПСЖ — «Бавария», который состоится 13 апреля.