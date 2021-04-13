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    «Бавария» шокирует Париж?

    ПСЖ — «Бавария». Прогноз и ставка (к. 2.95) на футбольную Лигу чемпионов 13 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Бавария»
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    В первом матче «Бавария» нанесла в сторону ворот ПСЖ более 30-ти ударов
    «Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 апреля в Париже, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 13 Апреля 2021 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    ПСЖ

    Победу ПСЖ в Мюнхене со счетом 3:2 сложно назвать сенсацией, учитывая ряд обстоятельств. Но все-таки надо признать, что парижанам немного повезло в первой игре с «Баварией».

    Несмотря на отсутствие Роберта Левандовски Сержа Гнабри, «Бавария» значительно превзошла соперника по общему количеству ударов. Команда Ханса-Дитера Флика в какой-то момент банально «возила» французов, но в тот день у лучшего клуба мира были большие проблемы с реализацией моментов. Плюс, как обычно, чудеса творил Кейлор Навас.

    Ну а ПСЖ реализовал практически все, что создал. Две быстрые атаки, которые завершились голами Килиана Мбаппе, и внезапное появление у чужих ворот Маркиньоса — в этих эпизодах оборона «Баварии» полностью потеряла концентрацию.

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    • Но в целом осталось впечатление, что будь у «Баварии» оптимальный состав, Париж вряд ли бы выстоял в Мюнхене. Ни о каком тактическом успехе ПСЖ не может быть и речи. Повезло.

    «Бавария»

    «Бавария» после неудачного матча с чемпионом Франции, как и ожидалось, провела не самую выразительную игру в Бундеслиге. В субботу мюнхенская машина поделилась очками с «Унион Берлин» — ничья 1:1 на своем поле.

    Но этот результат не должен вызывать ни малейшего удивления. «Бавария» играла экспериментальным составом, Флик банально не рисковал перед поездкой в столицу Франции.

    В ответном матче с ПСЖ точно не сыграет Левандовски. По поводу Гнабри пока ничего не ясно, но, во всяком случае, сообщений о том, что он сдал отрицательный тест на коронавирус, еще не было.

    Еще одна потеря «Баварии» — Никлас Зюле. Этот огромный защитник получил травму в первом матче. Хотя его отсутствие вряд ли станет критичным. Более того, Зюле явно не лучший выбор в игре против невероятно быстрых и шустрых Мбаппе и Неймара.

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    Тогда же травмировался и Леон Горецка, один из ключевых игроков «Баварии» в центре поля. Но в его случае, как утверждают немецкие СМИ, есть надежда успеть восстановиться ко второму матчу.

    Прогноз и ставка

    На ПСЖ в этом матче можно поставить за 3.20, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Баварии» — за 2.21.

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    «Баварии» придется рисковать, но это все равно не тот случай, когда надо все бросить и сразу же нестись вперед. У ПСЖ на данный момент минимальное преимущество — всего лишь в один мяч. То есть шансы по-прежнему 50 на 50.

    Если «Бавария» будет (а она — будет) нагнетать так же, как неделю назад, ПСЖ может дрогнуть.

    Ставка — победа «Баварии» с форой (-1,0) за 2.95.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Баварии» по итогам первого тайма за 2.56.

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