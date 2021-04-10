«Кристал Пэлас» — «Челси»: счет матча 1:4, обзор голов

В матче 31-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение от лондонского— 1:4.

Счет в матче был открыт на 8-й минуте. Гости накрыли соперника прессингом и отобрали мяч, Хадсон-Одои сделал передачу в штрафную, Хаверц качнул защитника и технично пробил в дальний угол ворот.

Спустя две минуты гости забили второй мяч. «Челси» провёл атаку левым флангом, Хаверц сделал передачу в штрафную, Пулишич принял мяч и мощно пробил в ближнюю девятку.

Счет на 30-й минуте Маунт технично закрутил мяч в штрафную «Кристал Пэласа» со стандарта, Зума выпрыгнул выше Кэхилла и головой вколотил мяч под перекладину.

Хозяева отквитали один мяч на 63-й минуте. Шлупп со свежими силами совершил рывок по левому флангу, прошёл к штрафной и навесил точно на голову Бентеке, который с нескольких метров вколотил мяч в сетку.

На 78-й минуте Маунт разогнал атаку на правом фланге, покатил мяч на свежего Джеймса, тот ворвался в штрафную хозяев и прострелил к дальней штанге, где Пулишич в касание замкнул передачу с пары метров.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Челси 1:4 Голы: 0:1 Кай Хаверц (8'), 0:2 Кристиан Пулишич (10'), 0:3 Курт Зума (30'), 1:3 Кристиан Бентеке (63'), 1:4 Кристиан Пулишич (78') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Шейку Куйяте, Гари Кэхилл, Лука Миливоевич, Джордан Айю (Эндрос Таунсенд, 76'), Эберечи Эзе (Джеффри Шлупп, 59'), Жайро Ридевальд (Джеймс Маккарти, 59'), Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Курт Зума, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо (Н’Голо Канте, 61'), Матео Ковачич (Хаким Зиеш, 83'), Каллум Хадсон-Одои (Рис Джеймс, 76'), Бен Чилвел, Кристиан Пулишич, Мэйсон Маунт, Кай Хаверц Предупреждение: Шейку Куйяте (29')

Команда Томаса Тухеля набрала 54 очка и находится на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 38 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем матче «Челси» примет «Брайтон» (20 апреля), а «Кристал Пэлас» на выезде встретится с «Лестером» (26 апреля).