«Кристал Пэлас» — «Челси»: счет матча 1:4, обзор голов

Счет в матче был открыт на 8-й минуте. Гости накрыли соперника прессингом и отобрали мяч, Хадсон-Одои сделал передачу в штрафную, Хаверц качнул защитника и технично пробил в дальний угол ворот.
Спустя две минуты гости забили второй мяч. «Челси» провёл атаку левым флангом, Хаверц сделал передачу в штрафную, Пулишич принял мяч и мощно пробил в ближнюю девятку.
Счет на 30-й минуте Маунт технично закрутил мяч в штрафную «Кристал Пэласа» со стандарта, Зума выпрыгнул выше Кэхилла и головой вколотил мяч под перекладину.
Хозяева отквитали один мяч на 63-й минуте. Шлупп со свежими силами совершил рывок по левому флангу, прошёл к штрафной и навесил точно на голову Бентеке, который с нескольких метров вколотил мяч в сетку.
На 78-й минуте Маунт разогнал атаку на правом фланге, покатил мяч на свежего Джеймса, тот ворвался в штрафную хозяев и прострелил к дальней штанге, где Пулишич в касание замкнул передачу с пары метров.
Команда Томаса Тухеля набрала 54 очка и находится на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 38 очками располагается на 13-й строчке.
В следующем матче «Челси» примет «Брайтон» (20 апреля), а «Кристал Пэлас» на выезде встретится с «Лестером» (26 апреля).