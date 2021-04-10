«Каис» — «Хетафе»: счет 0:1, обзор гола

В 30 туре испанской Примерына выезде переигралс минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в матче записан на полузащитника хозяев Давида Тимора, который ошибся при прерывания прострельной передачи соперника в штрафной площади.

Футбол. Испания. Примера Хетафе — Кадис 0:1 Гол: 0:1 Давид Тимор (автогол) (64') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Аллан Ньом (Дамиан Суарес, 70'), Матиас Оливера (Josete Miranda, 84'), Давид Тимор, Такэфуса Кубо (Анхель Родригес, 51'), Карлос Аленья, Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович (Франсиско Портильо, 70'), Хайме Мата Кадис: Херемиас Ледесма, Fali (Marcos Mauro, 73'), Кала Хуан, Исаак Карселен, Альфонсо Эспино, Йенс Йонссон, Хосе Мари, Сальва Санчес (Филип Малбашич, 72'), Альберто Переа (Иван Алехо, 60'), Альваро Негредо (Хайро, 60'), Рубен Собрино (Энтони Лосано, 84') Предупреждения: Хайме Мата (11'), Мауро Арамбарри (62'), Хосе Мари (69'), Йенс Йонссон (74'), Josete Miranda (85')

«Хетафе» в пятый раз подряд не может победить. Команда занимает 15 место с 30 очками, а «Кадис» набрал 35 баллов и занял 12 место.