Эмери: В Загребе будет классный матч

Главный тренерподелился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против загребского

«Мы рвемся в бой. Команда хорошо реагирует, но у каждой игры свои сложности. Посмотрим, чего мы стоим на решающем отрезке сезона. С каждым раундом становится все тяжелее.

"Динамо" — команда с прекрасными футболистами, которая привыкла играть и выигрывать в Европе. Но нам этом нравится, так мы чувствуем, что полноценно живем. Будет классный матч», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Матч «Динамо» Загреб — «Вильярреал» пройдет сегодня, 8 апреля, начало — в 22:00 по мск.