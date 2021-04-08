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    Эмери: В Загребе будет классный матч

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    Главный тренер «Вильяреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    «Мы рвемся в бой. Команда хорошо реагирует, но у каждой игры свои сложности. Посмотрим, чего мы стоим на решающем отрезке сезона. С каждым раундом становится все тяжелее.

    "Динамо" — команда с прекрасными футболистами, которая привыкла играть и выигрывать в Европе. Но нам этом нравится, так мы чувствуем, что полноценно живем. Будет классный матч», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

    Матч «Динамо» Загреб — «Вильярреал» пройдет сегодня, 8 апреля, начало — в 22:00 по мск.

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