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    Робертсон: «Ливерпуль» не заслужил ничего хорошего в матче с «Реалом»

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    Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3).

    Эндрю Робертсон
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    Эндрю Робертсон

    «Мы не очень хорошо начали матч. У нас были свободные зоны, но мы постоянно отдавали мяч сопернику, и нас за это наказали. Мы пропустили два гола в простых ситуациях, но затем немного выровняли положение.

    Мы хорошо начали второй тайм, забили один гол, но потом слишком раскрылись. Сегодня мы не заслужили ничего хорошего, но у нас есть гол на выезде. Посмотрим, станет ли это решающим фактором, но в любом случае в ответном матче нам нужно играть лучше, чем сегодня», — цитирует пресс-служба УЕФА Робертсона.

    Ответный матч состоится в Англии через неделю, 14 апреля.

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