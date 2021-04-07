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    Конте: Каждая наша победа — это послание для преследователей

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    Наставник «Интера» Антонио Конте поделился мыслями после победы команды над «Сассуоло».

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Было много напряжения. Осталось девять матчей, и для нас каждый из них — на шесть очков. То же самое касается и преследователей. Каждая наша победа — это послание для них. Каждая наша победа — это смесь удовлетворения с усталостью.

    Мы стараемся добиться чего-то прекрасного для клуба, который не побеждал 10 лет. Скудетто было в руках одной команды на протяжении 9 лет. Было бы здорово сбросить их с трона.

    Давление в нашей ситуации — это нормально. Мяч кажется более тяжелым, когда ты играешь и долго не забиваешь», — цитирует Конте Corriere dello Sport.

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