Малком сыграет против «Химок» с первых минут

Стали известны составы «Зенита» и «Химок» на матч 24-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Рыбиков, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Дриусси, Шамкин.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Могилевец, Корян, Трошечкин, Жумабеков, Себаи, Алиев, Глушенков.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.