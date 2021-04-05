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    Малком сыграет против «Химок» с первых минут

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    Стали известны составы «Зенита» и «Химок» на матч 24-го тура российской Премьер-лиги.

    Малком
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    Малком

    Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Малком, Азмун, Дзюба.

    Запасные: Рыбиков, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Дриусси, Шамкин.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Конате.

    Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Могилевец, Корян, Трошечкин, Жумабеков, Себаи, Алиев, Глушенков.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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