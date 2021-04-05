Малком сыграет против «Химок» с первых минут

Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начнется в 19:00 по московскому времени.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Малком, Азмун, Дзюба.
Запасные: Рыбиков, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Дриусси, Шамкин.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Могилевец, Корян, Трошечкин, Жумабеков, Себаи, Алиев, Глушенков.
С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.