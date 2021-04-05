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    Продолжат ли «Химки» огорчать лидеров чемпионата?

    «Зенит» — «Химки». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат России, 5 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Химки»
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    Игорь Черевченко
    В понедельник, 5 апреля, в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Зенит» и «Химки». Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге, начало — в 19:00 по мск. «Зенит» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Апреля 2021 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:00 Химки Химки
  • Московская область
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.29
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 11.00
  • Ставка!
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    «Зенит»

    В первом официальном матче 2021 года «Зенит» неожиданно проиграл тульскому «Арсеналу» (1:2) и вылетел из Кубка России.

    Затем подопечные Сергея Семака в рамках РПЛ упустили домашнюю победу над «Ростовом» (2:2) и проиграли в компенсированное время «Рубину» (1:2) в Казани.

    В последних матчах «Зенит» дома разгромил «Ахмат» (4:0) и на выезде справился с ЦСКА (3:2).

    Все прогнозы на РПЛ

    После 23 туров «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ с 48 очками. Разница мячей 53-21, по 13 голов забили Артем Дзюба и Сердар Азмун. Под вопросом участие Дриусси.

    «Химки»

    В первом матче после зимнего перерыва химчане на своем поле были разгромлены «Крыльями Советов» (0:4) в 1/8 финала Кубка России.

    Затем в рамках РПЛ подопечные Игоря Черевченко дома победили «Уфу» (2:1) и на выезде разошлись миром с «Ротором» (0:0).

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    • В последних матчах «Химки» дома одолели «Ростов» (1:0) и на выезде справились с «Рубином» (3:1).

    После 23 туров «Химки» с 35 очками занимают 9 место. Разница мячей 30-32, Резиуан Мирзов забил 6 голов, еще 5 голов у Ильи Кухарчука.

    Прогноз и ставки

    На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.29, на ничью в основное время — 6.00, а на победу «Химок» — 10.00.

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    В первом круге «Зенит» победил со счетом 2:0. В прошлом сезоне питерцы победили «Химки» в финале Кубка России со счетом 1:0.

    Несмотря на последние успехи химчан, «Зенит» не уступит на своем поле. Прогнозируем, что питерцы крупно победят.

    Можно ждать результативного матча. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.57 и «Обе забьют» за 2.00.

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