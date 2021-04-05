В понедельник, 5 апреля, в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Зенит» и «Химки». Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге, начало — в 19:00 по мск. «Зенит» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

В первом официальном матче 2021 года «Зенит» неожиданно проиграл тульскому «Арсеналу» (1:2) и вылетел из Кубка России.

Затем подопечные Сергея Семака в рамках РПЛ упустили домашнюю победу над «Ростовом» (2:2) и проиграли в компенсированное время «Рубину» (1:2) в Казани.

В последних матчах «Зенит» дома разгромил «Ахмат» (4:0) и на выезде справился с ЦСКА (3:2).

Все прогнозы на РПЛ

После 23 туров «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ с 48 очками. Разница мячей 53-21, по 13 голов забили Артем Дзюба и Сердар Азмун. Под вопросом участие Дриусси.

«Химки»

В первом матче после зимнего перерыва химчане на своем поле были разгромлены «Крыльями Советов» (0:4) в 1/8 финала Кубка России.

Затем в рамках РПЛ подопечные Игоря Черевченко дома победили «Уфу» (2:1) и на выезде разошлись миром с «Ротором» (0:0).

В последних матчах «Химки» дома одолели «Ростов» (1:0) и на выезде справились с «Рубином» (3:1).

После 23 туров «Химки» с 35 очками занимают 9 место. Разница мячей 30-32, Резиуан Мирзов забил 6 голов, еще 5 голов у Ильи Кухарчука.

Прогноз и ставки

На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.29, на ничью в основное время — 6.00, а на победу «Химок» — 10.00.

В первом круге «Зенит» победил со счетом 2:0. В прошлом сезоне питерцы победили «Химки» в финале Кубка России со счетом 1:0.

Несмотря на последние успехи химчан, «Зенит» не уступит на своем поле. Прогнозируем, что питерцы крупно победят.

Можно ждать результативного матча. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.57 и «Обе забьют» за 2.00.