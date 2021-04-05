«Зенит»
В первом официальном матче 2021 года «Зенит» неожиданно проиграл тульскому «Арсеналу» (1:2) и вылетел из Кубка России.
Затем подопечные Сергея Семака в рамках РПЛ упустили домашнюю победу над «Ростовом» (2:2) и проиграли в компенсированное время «Рубину» (1:2) в Казани.
В последних матчах «Зенит» дома разгромил «Ахмат» (4:0) и на выезде справился с ЦСКА (3:2).
После 23 туров «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ с 48 очками. Разница мячей 53-21, по 13 голов забили Артем Дзюба и Сердар Азмун. Под вопросом участие Дриусси.
«Химки»
В первом матче после зимнего перерыва химчане на своем поле были разгромлены «Крыльями Советов» (0:4) в 1/8 финала Кубка России.
Затем в рамках РПЛ подопечные Игоря Черевченко дома победили «Уфу» (2:1) и на выезде разошлись миром с «Ротором» (0:0).
В последних матчах «Химки» дома одолели «Ростов» (1:0) и на выезде справились с «Рубином» (3:1).
После 23 туров «Химки» с 35 очками занимают 9 место. Разница мячей 30-32, Резиуан Мирзов забил 6 голов, еще 5 голов у Ильи Кухарчука.
Прогноз и ставки
На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.29, на ничью в основное время — 6.00, а на победу «Химок» — 10.00.
В первом круге «Зенит» победил со счетом 2:0. В прошлом сезоне питерцы победили «Химки» в финале Кубка России со счетом 1:0.
Несмотря на последние успехи химчан, «Зенит» не уступит на своем поле. Прогнозируем, что питерцы крупно победят.
Можно ждать результативного матча. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.57 и «Обе забьют» за 2.00.