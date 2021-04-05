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    Сток Сити — Миллуолл: смотреть онлайн трансляцию 05.04.2021

    Сток Сити — Миллуолл: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Сток Сити
    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Сток Сити» — «Миллуолл» в английском Чемпионшипе.

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    Последний матч между собой: «Миллуолл» — «Сток Сити» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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