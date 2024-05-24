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    Околи побьет Ружаньского и станет чемпионом WBO?

    Ружаньский — Околи. Ставка (к. 1.42) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Жешуве, 24 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ружаньский — Околи
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    Лоуренс Околи
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Жешуве 24 мая пройдет титульный поединок за пояс WBO с участием Лукаша Ружаньского и Лоуренса Околи во втором тяжелом весе. Начало — 23:00 (мск). Ружаньский — Околи: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Лукаш Ружаньский

    Турнирное положение: Польский боксер бывший чемпион по версии в WBC в данной весовой категории. После того, как Лукаш завоевал титул, он был лишен его из-за отказа защищать пояс в неудобные для него сроки. Формально Ружаньский еще никому не проигрывал в статусе чемпиона.

    Последние бои: Лукаш, несмотря на возраст в 38 лет, демонстрировал очень убедительные выступления в последнее время. Четыре его предыдущих поединка закончились яркими победами нокаутами в 1-2 раундах. В последним из них он за 2 минуты финишировал Алена Бабича.

    Состояние бойца: За всю свою карьеру поляк не потерпел ни единого поражения на профессиональном ринге. У него 15 побед в карьере, причем в 14-ти поединках он нокаутировал своих соперников.

    Лоуренс Околи

    Турнирное положение: Околи бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO. Большую часть карьеры он провел именно в этом дивизионе, но теперь решил подняться в категорию до 101 кг.

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    • Последние бои: За 5 предыдущих поединков Лоуренс Околи потерпел только одно поражение при четырех победах. До своего дебюта в данном дивизионе он уступил в рамках первого тяжелого веса Крису Билламу-Смиту единогласным решением.

    Состояние бойца: Британцу только 31 год, и он сейчас пребывает в самом расцвете сил. Переход в другую весовую категорию вряд ли станет для него проблемой.

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    Возможно, в рамках лимита до 101 кг он будет себя чувствовать даже лучше, ведь ему не придется сгонять вес.

    Статистика для ставок

    • За 5 предыдущих поединков Лоуренс Околи потерпел только одно поражение при четырех победах

    • У Ружаньского 15 побед в карьере в 15-ти боях, причем в 14-ти поединках он нокаутировал своих соперников

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Лоуренсу Околи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42, тогда как на Ружаньского предлагают сделать ставку за 3.28.

    Прогноз: Лоуренс Окоули — это боксер более высокого класса, нежели вся предыдущая позиция, с которой встречался на ринге Ружаньский. Британцу только 31, и он прекрасно чувствует себя в 12-раундовых противостояниях. В первой половине встречи Лоуренс будет сушить поединок, а после экватора пойдет вперед и, возможно, даже финиширует поляка.

    Ставка: Победа Лоуренса Околи за 1.42.

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    Ружаньский — Околи. В рамках турнира по профессиональному боксу в Жешуве 24 мая пройдет титульный поединок за пояс WBO с участием Лукаша Ружаньского и Лоуренса Околи во втором тяжелом весе. Начало — 23:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч Ружаньский — Околи с коэффициентом 1.42.
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