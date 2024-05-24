24 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Болонья». Начало игры — в 21:45 мск. «Дженоа» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Дженоа»

Турнирное положение: Генуэзцы провели довольно приличный сезон. Команда нынче пребывает на 11 месте, но выше уже не поднимется.

При этом команда выиграла всего 11 раз. Да и результативность прихрамывает: 43 гола в 37 поединках.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Дженоа» минимально уступила «Роме».

А вот до того команда одолела «Сассуоло» (2:1). Зато поединок с «Миланом» завершился боевой ничьей (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Дженоа» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: генуэзцы уже банально доигрывают чемпионат. А вот дать бой главному открытию чемпионата Италии команда явно постарается.

Матчи против «Болоньи» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Дженоа» выиграла 2 раза при одном поражении.

Наверняка хозяева не собираются лишь отсиживаться в тылах. Вот только генуэзцы не обыгрывают «Болонью» уже 3 года.

«Болонья»

Турнирное положение: «Красно-синие» провели шикарный сезон. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

Место в Лиге чемпионов уже обеспечено, но важно же финишировать в тройке! Да и оборона команды выглядит монолитно: 30 пропущенных мячей в 37 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потеряла 2 очка. Ведя в счете, «Болонья» расписала лишь мировую с «Ювентусом» (3:3).

В пяти последних матчах «Болонья» победила дважды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.

При этом команда не проигрывает уже 2 с половиной месяца. Однако с ничьими «красно-синие» явно зачастили — 14 паритетов.

Не сыграют: Джошуа Зиркзее, Льюис Фергюсон — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит выгодно. Да и завершить сезон в тройке — шикарная мотивация.

Команда выиграла всего в половине своих матчей в Серии А. Зато проиграла «Болонья» всего в 5 матчах Серии А.

Причем «Болонья» в этой встрече не сможет рассчитывать на Зиркзее. Голландец получил травму, как и шотландский хавбек Фергюсон.

Наверняка номинальные гости будут действовать первым номером. «Красно-синие» постараются воспользоваться недостатком мотивации со стороны оппонента.

Статистика для ставок

«Болонья» не проигрывает 9 матчей подряд

«Дженоа» не может обыграть «Болонью» уже 3 года

«Болонья» в случае победы финиширует третьей

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 3.54.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.29 и 1.73.

Прогноз: Гости еще имеют турнирную мотивацию, тогда как «Дженоа» уже спокойно доигрывает чемпионат.

«Болонья» сражается за 3 место, так что наверняка будет максимально активно атаковать.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более 2 мячей.

Ставки

Ставка: Победа «Болоньи» за 2.27.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.29