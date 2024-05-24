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    Сумеет ли «Болонья» остаться на третьем месте?

    «Дженоа» — «Болонья». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Серия А, 24 мая 2024 года

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    Рикардо Орсолини
    24 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Болонья». Начало игры — в 21:45 мск. «Дженоа» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Мая 2024 года

    Дженоа

  • Генуя
    •  Дженоа 21:45 Болонья

    Болонья

  • Болонья
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    «Дженоа»

    Турнирное положение: Генуэзцы провели довольно приличный сезон. Команда нынче пребывает на 11 месте, но выше уже не поднимется.

    При этом команда выиграла всего 11 раз. Да и результативность прихрамывает: 43 гола в 37 поединках.

    Дженоа — Болонья: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Дженоа» минимально уступила «Роме».

    А вот до того команда одолела «Сассуоло» (2:1). Зато поединок с «Миланом» завершился боевой ничьей (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Дженоа» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Серию А

    Состояние команды: генуэзцы уже банально доигрывают чемпионат. А вот дать бой главному открытию чемпионата Италии команда явно постарается.

    Матчи против «Болоньи» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Дженоа» выиграла 2 раза при одном поражении.

    Наверняка хозяева не собираются лишь отсиживаться в тылах. Вот только генуэзцы не обыгрывают «Болонью» уже 3 года.

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Красно-синие» провели шикарный сезон. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    Место в Лиге чемпионов уже обеспечено, но важно же финишировать в тройке! Да и оборона команды выглядит монолитно: 30 пропущенных мячей в 37 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потеряла 2 очка. Ведя в счете, «Болонья» расписала лишь мировую с «Ювентусом» (3:3).

    В пяти последних матчах «Болонья» победила дважды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.

    При этом команда не проигрывает уже 2 с половиной месяца. Однако с ничьими «красно-синие» явно зачастили — 14 паритетов.

    Не сыграют: Джошуа Зиркзее, Льюис Фергюсон — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит выгодно. Да и завершить сезон в тройке — шикарная мотивация.

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    Команда выиграла всего в половине своих матчей в Серии А. Зато проиграла «Болонья» всего в 5 матчах Серии А.

    Причем «Болонья» в этой встрече не сможет рассчитывать на Зиркзее. Голландец получил травму, как и шотландский хавбек Фергюсон.

    Наверняка номинальные гости будут действовать первым номером. «Красно-синие» постараются воспользоваться недостатком мотивации со стороны оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Болонья» не проигрывает 9 матчей подряд

    • «Дженоа» не может обыграть «Болонью» уже 3 года

    • «Болонья» в случае победы финиширует третьей

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 3.54.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.29 и 1.73.

    Прогноз: Гости еще имеют турнирную мотивацию, тогда как «Дженоа» уже спокойно доигрывает чемпионат.

    «Болонья» сражается за 3 место, так что наверняка будет максимально активно атаковать.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более 2 мячей.

    Ставки

    Ставка: Победа «Болоньи» за 2.27.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.29

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    «Дженоа» — «Болонья». 24 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Болонья». Начало игры — в 21:45 мск. / Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Болонья» с коэффициентом 2.27.
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