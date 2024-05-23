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    Свою безупречную серию Швеция продолжит и в плей-офф?

    Швеция — Финляндия. Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, чемпионат мира, 23 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Финляндия
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    Андре Бураковски
    В четвертьфинальном плей-офф матче чемпионата мира Швеция встретится с Финляндией. Игра пройдет на «Остравар Арене» 23 мая. Начало запланировано на 21:20 (мск). Швеция — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Швеция

    Путь к плей-офф: На групповом этапе Швеция оказалась единственной сборной, которая набрала 100% очков. Так, с 21 баллом на счету она единолично возглавила свою таблицу, опередив ближайших конкурентов — США и Германию — на 5+ очков.

    Последние матчи: В рамках идеально гладкой кампании команда Сэмма Халлама учинила соперникам несколько крупных поражений, начав этот список со сборной США, которую шведы прикончили в дебютной игре — 5:2.

    После искрометного матча с американцами Швеция разбила Польшу (5:1) и Германию (5:1), в дежурном режиме взяла +3 в игре с Казахстаном (3:1), а также одержала верх над Латвией (7:2), Францией (3:1) и Словакией (6:1).

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    Не сыграют: На момент написания информация о травмах в составе Швеции отсутствует.

    Состояние команды: На этом групповом этапе Швеция оказалась одной из самых сбалансированных и ярких сборных, которая характеризуется своей решимостью и хорошей сыгранностью, способной сделать разницу благодаря классу энхаэловцев в ее составе.

    Финляндия

    Путь к плей-офф: Далекий от ожидаемого групповой этап финская сборная закончила на четвертом месте в таблице, набрав 10 очков в семи встречах. Разрыв между представителями первой тройки составил 6+ баллов.

    Последние матчи: На стадии групповых матчей команда Юкки Ялонена потерпела четыре поражения, включая историческую встречу с Австрией — 2:3, которую нынешний ее состав запомнит надолго.

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    • Провалила Финляндия и все «большие» игры, уступив Чехии (0:1 Б), Канаде (3:5) и Швеции (1:3). Самый яркий перфоманс команда Ялонена презентовала во встрече с Великобританией — 8:0. Победами финнов завершились матчи с Норвегией (4:1) и Данией (3:1).

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    Не сыграют: К игре в рамках 1/4 финала финны готовятся в полном составе.

    Состояние команды: Прошлогодний чемпионат мира обернулся провалом, если рассматривать его с точки зрения текущих стандартов Финляндии. При этом и начальный этап нынешнего форума в исполнении финнов не стал выдающимся.

    Статистика для ставок

    • На стадии групповых матчей шведы не покидали каток без 3+ заброшенных шайб.

    • В четырех встречах из семи команда Халлама уничтожила своих соперников с разницей в 3+ гола

    • Финны вышли в плей-офф со статистически слабейшей атакой среди команд первой восьмерки

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.48, ничья — в 5.22, а победа Финляндии — в 6.09.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.31, на тотал меньше 5.5 — за 1.52.

    Прогноз: Пока Финляндия пробиралась в плей-офф тернистыми тропами, Швеция влетела в четвертьфинал на реактивном движке и сбавлять свой безумный темп явно не планирует, так как в текущих условиях соперничества это бессмысленно.

    Ставка: Швеция не проиграет + ТБ 4.5 за 1.95.

    Прогноз: Большую часть матчей групповой стадии шведы провели эталонно с точки зрения контроля ситуации на площадке, не давая соперникам ложных надежд. Вероятно, по аналогии команда Халлама поступит и с Финляндией, которая по-прежнему остается одной из опаснейших сборных первой восьмерки.

    Ставка: Швеция не проиграет ни одного периода за 1.81.

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    Швеция — Финляндия. В четвертьфинальном плей-офф матче чемпионата мира Швеция встретится с Финляндией. Игра пройдет на «Остравар Арене» 23 мая. Начало запланировано на 21:20 (мск). / Ставка и прогноз на матч Швеция — Финляндия с коэффициентом 1.95.
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