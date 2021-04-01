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    Писарев: Фернандес — он защитник вообще? Это просто атакующий полузащитник

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    Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев признался, что его разочаровала игра защитника национальной команды Марио Фернандеса в матче против Словакии (1:2) в отборе на ЧМ-2022.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «Вопрос: Фернандес — он защитник вообще? На мой взгляд, это просто атакующий полузащитник. Мы видим: здесь, в моменте с голом Мака, он позицию проиграл, дальше Семёнов руками разводит.

    Но что случилось при первом голе? Там не было никакого блока, там просто шло скрещивание, два футболиста сборной Словакии сделали скрещивание, а наши не перевели стрелку, как, знаете, на железнодорожных путях. И виноват Фернандес.

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    • Поэтому по этой игре, хоть он и забил, у меня больше вопросов к Фернандесу как к защитнику. Потому что ну уже встает вопрос: насколько он защитник?», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

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