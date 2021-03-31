Газзаев: Первое место в группе разыграют Хорватия и Россия

Известный российский специалистоценил игру сборной России в мартовских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

Команда Станислава Черчесова одержала победы над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1) и потерпела поражение от Словакии (1:2).

«Результат неплохой. Конечно, хотелось бы, чтобы был стопроцентный, но без поражений побед не бывает.

Хотя из всех трех команд, с которыми мы играли, словаки были сильнее и организованнее остальных. У них есть много игроков, которые выступают в хороших европейских клубах.

И было видно, что Словакия была максимально мобилизована, у них была огромная самоотдача — это отмечают и сами игроки, и главный тренер. Но в любом случае первое место в группе разыграют Хорватия и Россия.

Словаки тоже могут создать конкуренцию, но фавориты группы — Россия и Хорватия.

Думаю, с хорватами будут самые главные, определяющие матчи в турнирной таблице. Должны подготовиться соответствующим образом — не сомневаюсь, что так и будет», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».