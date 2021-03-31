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    Газзаев: Первое место в группе разыграют Хорватия и Россия

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    Известный российский специалист Валерий Газзаев оценил игру сборной России в мартовских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    Команда Станислава Черчесова одержала победы над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1) и потерпела поражение от Словакии (1:2).

    «Результат неплохой. Конечно, хотелось бы, чтобы был стопроцентный, но без поражений побед не бывает.

    Хотя из всех трех команд, с которыми мы играли, словаки были сильнее и организованнее остальных. У них есть много игроков, которые выступают в хороших европейских клубах.

    И было видно, что Словакия была максимально мобилизована, у них была огромная самоотдача — это отмечают и сами игроки, и главный тренер. Но в любом случае первое место в группе разыграют Хорватия и Россия.

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    • Словаки тоже могут создать конкуренцию, но фавориты группы — Россия и Хорватия.

    Думаю, с хорватами будут самые главные, определяющие матчи в турнирной таблице. Должны подготовиться соответствующим образом — не сомневаюсь, что так и будет», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

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