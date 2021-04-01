Наставник Северной Македонии назвал своих игроков героями

Главный тренер сборной Северной Македониипрокомментировал победу над Германией (2:1) в матче отборочного турнира к ЧМ-2022.

«Ребята снова заставили нашу нацию гордиться, выступив против четырехкратных чемпионов мира и трехкратных чемпионов Европы. Наша команда — наши герои, вся страна ликует.

Мы никогда не выигрывали у команды с таким количеством титулов. Я счастлив работать с этими игроками, поздравляю их. Теперь нам надо отдохнуть, это еще не конец. Это победа для всей нации», — цитирует Ангеловски пресс-служба УЕФА.

В группе J Северная Македония и Германией делят вторую строку, имеет по шесть пунктов. Лидером является Армения с девятью баллами в активе.