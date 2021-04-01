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    Наставник Северной Македонии назвал своих игроков героями

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    Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски прокомментировал победу над Германией (2:1) в матче отборочного турнира к ЧМ-2022.

    Игор Ангеловски
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    Игор Ангеловски

    «Ребята снова заставили нашу нацию гордиться, выступив против четырехкратных чемпионов мира и трехкратных чемпионов Европы. Наша команда — наши герои, вся страна ликует.

    Мы никогда не выигрывали у команды с таким количеством титулов. Я счастлив работать с этими игроками, поздравляю их. Теперь нам надо отдохнуть, это еще не конец. Это победа для всей нации», — цитирует Ангеловски пресс-служба УЕФА.

    В группе J Северная Македония и Германией делят вторую строку, имеет по шесть пунктов. Лидером является Армения с девятью баллами в активе.

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