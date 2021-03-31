Дания U21 — Россия U21: счет 3:0, обзор голов

В последнем туре групповой стадии чемпионата Европы 2020 года среди молодежных команд сборнаяпроиграла сборнойсо счетом 0:3.

Уже на старте поединка россияне пропустили дважды. Сначала ворота Максименко пробил Йеспер Линдстрём, а после этого забил Андерс Драйер.

Точку в матче поставил Карло Хольс, забивший на 90 минуте.

Футбол. U21 Евро-2021. Группа C Дания U21 — Россия U21 3:0 Голы: 1:0 Якоб Бруун Ларсен (10'), 2:0 Андерс Драйер (11'), 3:0 Carlo Holse (90') Дания U21: Оливер Кристенсен, Андреас Поульсен, Mads Bech (Frederik Alves Ibsen, 78'), Виктор Нельссон (Sebastian Hausner, 61'), Rasmus Carstensen, Nikolas Nartey, Jesper Lindstroem (Carlo Holse, 57'), Magnus Kofod Andersen (Мортен Юльманн, 61'), Якоб Бруун Ларсен, Андерс Драйер, Густав Исаксен (Мохаммед Дарами, 46') Россия U21: Александр Максименко, Наяир Тикнизян, Игорь Дивеев, Роман Евгеньев, Артём Голубев, Иван Обляков (Konstantin Tyukavin, 46'), Денис Макаров, Данил Глебов (Даниил Куликов, 82'), Arsen Zakharyan (Даниил Лесовой, 64'), Фёдор Чалов (Наиль Умяров, 46'), Вячеслав Грулёв (Александр Ломовицкий, 74') Предупреждения: Роман Евгеньев (63'), Игорь Дивеев (70'), Денис Макаров (81')

Дания выиграла три матча из трех и заняла первое место с 9 очками. Россия с тремя пунктами и двумя поражениями подряд покидает турнир.

В других поединках игрового дня Франция обыграла Исландию 2:0, Англия взяла три очка в игре с Хорватией (1:2), а Португалия разгромила Швейцарию.