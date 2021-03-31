ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнКейн, Холанн или Мбаппе? Кто заменит Агуэро в «Манчестер Сити»?
  • 20:57
    • Молодежная сборная России с разгромным счетом проиграла Дании
  • 20:52
    • Испания назвала стартовый состав на матч с Косово
  • 20:45
    • Сане и Гнабри в атаке Германии на матч с Северной Македонией
  • 20:39
    • Англия и Польша назначили стартовые составы
  • 18:52
    • РПЛ перенесла матч «Рубин» — «Динамо»
    Все новости спорта

    Молодежная сборная России с разгромным счетом проиграла Дании

    Дания U21 — Россия U21: счет 3:0, обзор голов

    Футбол Евро-2021 U21 Сборная Дании Сборная России Футбол России Сборная Исландии Сборная Франции Футбол Франции Сборная Хорватии Сборная Англии Футбол Англии Сборная Португалии Португалия Сборная Швейцарии
    В последнем туре групповой стадии чемпионата Европы 2020 года среди молодежных команд сборная России проиграла сборной Дании со счетом 0:3.

    Игорь Дивеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Дивеев

    Уже на старте поединка россияне пропустили дважды. Сначала ворота Максименко пробил Йеспер Линдстрём, а после этого забил Андерс Драйер.

    Точку в матче поставил Карло Хольс, забивший на 90 минуте.

    Футбол. U21 Евро-2021. Группа C
    Дания U21 — Россия U21 3:0
    Голы: 1:0 Якоб Бруун Ларсен (10'), 2:0 Андерс Драйер (11'), 3:0 Carlo Holse (90') Дания U21: Оливер Кристенсен, Андреас Поульсен, Mads Bech (Frederik Alves Ibsen, 78'), Виктор Нельссон (Sebastian Hausner, 61'), Rasmus Carstensen, Nikolas Nartey, Jesper Lindstroem (Carlo Holse, 57'), Magnus Kofod Andersen (Мортен Юльманн, 61'), Якоб Бруун Ларсен, Андерс Драйер, Густав Исаксен (Мохаммед Дарами, 46') Россия U21: Александр Максименко, Наяир Тикнизян, Игорь Дивеев, Роман Евгеньев, Артём Голубев, Иван Обляков (Konstantin Tyukavin, 46'), Денис Макаров, Данил Глебов (Даниил Куликов, 82'), Arsen Zakharyan (Даниил Лесовой, 64'), Фёдор Чалов (Наиль Умяров, 46'), Вячеслав Грулёв (Александр Ломовицкий, 74') Предупреждения: Роман Евгеньев (63'), Игорь Дивеев (70'), Денис Макаров (81')

    Дания выиграла три матча из трех и заняла первое место с 9 очками. Россия с тремя пунктами и двумя поражениями подряд покидает турнир.

    В других поединках игрового дня Франция обыграла Исландию 2:0, Англия взяла три очка в игре с Хорватией (1:2), а Португалия разгромила Швейцарию.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Англия продлить сухую серию?
  • Англия — Польша. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Украина должна одержать первую победу в отборе
  • Украина — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Франция должна победить
  • Босния и Герцеговина — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Англия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Украина — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.58
  • Прогноз на матч Медведев — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Колорадо — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Баффало — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  3.25
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры