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    Гол Роналду помог Португалии обыграть Люксембург

    Люксембург — Португалия: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Португалии Португалия Сборная Люксембурга Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Сборная Люксембурга потерпел домашнее поражение от команды Португалии (1:3) в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет на 30-й минуте открыли хозяева — отличился форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш. В добавленное к первому тайму время Диогу Жота сравнял счет.

    Португальцы вышли вперед после гола Кришитиану Роналду на 50-й минуте, а окончательный счет установил Жоау Палинья на 80-й минуте.

    На 86-й минуте Люксембург остался в меньшинстве — Максим Шано получил вторую желтую карточку.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A
    Люксембург — Португалия 1:3
    Голы: 1:0 Жерсон Родригес (30'), 1:1 Диогу Жота (45'), 1:2 Криштиану Роналду (51'), 1:3 Жоау Палинья (80') Люксембург: Антони Морис, Максим Шано, Ларс Кристьян Крог Жерсон, Mica (Майкл Сантос, 65'), Лоран Жанс, Кристофер Мартинс (Алдин Скендерович, 87'), Жерсон Родригес, Венсан Тиль (Морис Девилль, 58'), Оливье Тилл (Sebastien Thill, 58'), Леандро Баррейро Мартинс, Данель Синани (Эдвин Муратович, 87') Португалия: Антони Лопеш, Рубен Диаш, Nuno Mendes, Жозе Фонте, Жоау Канселу, Бернарду Силва (Жоау Палинья, 68'), Ренату Саншеш, Рубен Невеш (Сержиу Оливейра, 89'), Криштиану Роналду, Диогу Жота (Рафаэл Силва, 68'), Жоау Фелиш (Педру Нету, 41') Предупреждения: Максим Шано (20'), Рубен Диаш (70'), Ренату Саншеш (83'), Максим Шано (87')

    Группа А: Сербия — 7 очков (3 матча), Португалия — 7 (3), Люксембург — 3 (2), Ирландия — 0 (2), Азербайджан — 0 (2).

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