Азмун помог сборной Ирана разгромить Сирию

одержала крупную победу над(3:0) в товарищеском матче, прошедшем в Тегеране.

Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун забил гол за свою сборную, удвоив преимущество хозяев.

Еще по мячу на свой счет записали Мохаммадхоссейн Канаани и Карим Ансарифард.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Иран — Сирия 3:0 Голы: 1:0 Hossein Kanaani (2'), 2:0 Сердар Азмун (38'), 3:0 Карим Ансарифард (81')

Напомним, что иранец выступает за сине-бело-голубых с 2019 года.

В нынешнем сезоне Азмун провел в составе «Зенита» 19 матчей во всех турнирах, отличившись 13-ю мячами и двумя голевыми передачами.