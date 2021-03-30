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    Чалов включен в список самых талантливых игроков молодежного Евро-2021

    Футбол Евро-2021 U21 Сборная России Футбол России ЦСКА
    Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов включен в топ-10 самых ярких талантов молодежного чемпионата Европы по версии The Athletic.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    В список также попали нидерландский защитник «Лилля» Свен Ботман, французский полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени, испанский полузащитник «Хетафе» Марк Кукурелья, исландский полузащитник «Норчепинга» Исак-Бергманн Йоуханнессон, португальский полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш, английский полузащитник ПСВ Нони Мадуэке, датский нападающий «Вайле» Вахид Фагир, немецкий форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко и итальянский нападающий «Дженоа» Джанлука Скамакка.

    На текущем турнире нападающий ЦСКА забил гол и отдал три результативные передачи.

    Сборная России после двух туров группового этапа занимает третье место в своем квартете с 3 набранными очками.

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