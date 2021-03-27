Аршавин высоко оценит талант Захаряна

Бывший полузащитник «Зенита» ивысказался о полузащитнике «Динамо»

«Это большой талант. Что мне бросилось в глаза, еще в "Динамо-2" это увидел, что он почти одинаково играет двумя ногами. Быстрый, крепко сложенный. По фактуре уже почти как мужчина, скажем так.

Даже в 19 лет я максимум по 20-30 минут играл в РПЛ, а Захарян уже почти в основе выходит.

Захарян круче Аршавина? Ну, 17-летний — да. Нужно понять, что будет дальше, где я прибавил, а Захарян может не прибавить», — приводит слова Аршавина Telegram-канал Тимура Журавеля