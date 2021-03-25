Шевченко: Считаю, что мы провели хороший матч

Главный тренер сборной Украиныдал комментарий после ничьи со сборной Франции (1:1) в матче 1 тура отборочного цикла к ЧМ-2022.

«Было очень тяжело с такой командой, у которой много хороших и техничных футболистов. У нас был хороший план на игру. Ребята — молодцы. Тот объем работы, которые они выполнили, те подстраховки, то давление на мяче, которое они попытались создать — считаю, нам всё удалось.

Мы выбрали такую тактику, план на игру, потому что по-другому с такими, как Франция, нам играть тяжело. Может, это был не очень красивый футбол, но он был компактный, лаконичный. Считаю, что мы провели хороший матч, а план сработал идеально. У нас было очень много хороших продолжений — немножечко не доигрывали в этом плане. Где-то растерялись в первые 25-30 минут.

Мы играли первый раз по такой системе. То, что мы ее давно готовили, — факт, но у нас была одна тренировка для воплощения в жизнь. Ребята подготовились очень хорошо, сконцентрировались на том, что мы говорили. Мы должны были сыграть компактно. Если бы дали хоть сантиметр поля против таких талантливых футболистов, как у них, нам бы было очень тяжело. План сработал», — сказал Шевченко в эфире телеканала «Футбол 1».