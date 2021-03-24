Латвия — Черногория. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.03.2021)

В 22:45 в группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 начнётся матч

Составы команд:

«Латвия»: Павел Штейнбор, Марцис Ошс, Антон Черномордый, Робертс Савалниекс, Райвис Юрковскис, Кристерс Тоберс, Владимир Камеш, Янис Икаунекс, Андрей Цыганик, Артур Зюзин, Роберт Ульдрикис.

«Черногория»: Милан Миятович, Ристо Радунович, Игор Вуячич, Стефан Савич, Адам Марушич, Igor Ivanovic, Стеван Йоветич, Сеад Хакшабанович, Небойша Косович, Александар Шчекич, Uros Djurdjevic.

Предыдущий матч соперников: «Черногория» — «Латвия» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

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