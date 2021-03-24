Латвия — Черногория. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.03.2021)

Составы команд:
«Латвия»: Павел Штейнбор, Марцис Ошс, Антон Черномордый, Робертс Савалниекс, Райвис Юрковскис, Кристерс Тоберс, Владимир Камеш, Янис Икаунекс, Андрей Цыганик, Артур Зюзин, Роберт Ульдрикис.
«Черногория»: Милан Миятович, Ристо Радунович, Игор Вуячич, Стефан Савич, Адам Марушич, Igor Ivanovic, Стеван Йоветич, Сеад Хакшабанович, Небойша Косович, Александар Шчекич, Uros Djurdjevic.
Предыдущий матч соперников: «Черногория» — «Латвия» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Латвия» — «Черногория». Коэффициент ставки — 1.65.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Черногория» со счетом 1:3.
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