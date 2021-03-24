ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рейнджерс» продлили безвыигрышную серию «Баффало» до 14-ти матчейНХЛ. «Рейнджерс» выиграли у «Баффало», Панарин набрал три очка, «Вегас» разгромил «Сент-Луис» Никола ВлашичТрансферный дайджест. 16-22 марта Виктор ГончаренкоХорватский кандидат. ЦСКА меняет тренера на бывшего игрока
  • 09:52
    • «Милуоки» без Адетокумбо набрал 140 очков матче с «Индианой», «Хьюстон» прервал серию из 20 поражений
  • 08:34
    • Соболев: Постоянно говорим Тедеско: «Оставайтесь». Но он вроде уже точно решил
  • 23:28
    • Сборная России представила новую форму
  • 17:54
    • Неймар и ПСЖ согласовали условия нового контракта
  • 22:13
    • СКА в овертайме дожал «Динамо» и повел в серии
  • 19:42
    • «Авангард» второй раз обыграл «Магнитку» и вышел вперед в серии
  • 16:37
    • Хаби Алонсо возглавит «Боруссию» Менхенгладбах
    Все новости спорта

    В Риге результативность будет минимальной?

    Латвия — Черногория. Прогноз, ставка (к. 1.65) на футбол, квалификация ЧМ-2022, 24 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на Сборная Латвии Прогнозы на Сборная Черногории
    Прогноз и ставки на Латвия — Черногория
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стеван Йоветич
    В среду, 24 марта, в первом туре квалификации к ЧМ-2022 группы G сборная Латвии в Риге на стадионе «Сконто» сыграет с командой Черногории. Начало — в 22:45 по мск. Латвия — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 24 Марта 2021 года
    Латвия
  • Рига
    •  Латвия 22:45 Черногория Черногория
  • Подгорица
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.00
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 1.73
  • Ставка!
    •

    Латвия

    Сборная Латвии даже в дивизионе слабейших в Лиге наций УЕФА не может похвастаться благоприятными результатами. В одном квартете с Фарерами, Мальтой и Андоррой она заняла лишь третье место.

    В шести поединках с такими «гигантами» футбола прибалтийский коллектив смог выиграть только раз, одолев в гостях 5:0 андоррцев, одну игру проиграл и четырежды делил очки со своими оппонентами.

    Отборочную компанию латыши также провалили, заняв последнее место в группе, набрав всего лишь три очка в десяти играх. Правда, эти баллы они добыли обыграв дома крепкую команду Австрии — 1:0.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    За весь прошлый год Латвия уступила только раз, но среди ее соперников были только аутсайдеры европейского футбола.

    Черногория

    В Лиге наций команда Черногории выступала в Лиге С, где по итогам турнира смогла повысится в классе, став первой в своем квартете, набрав 13 очков из 16 возможных.

    Балканская команда смогла опередить Люксембург, Азербайджан и Кипр, проиграв в этом розыгрыше только один матч, а также выиграв четыре раза при одной ничьей, забив десять голов, а пропустив лишь два.

  • Матчи, матчи и еще раз матчи. Дорога на ЧМ-2022 будет непростой
  • Футбольный календарь трещит по швам из-за огромного количества запланированных встреч
  • 13/10/2020

    • А вот квалификацию к Евро-2020, где соперники были куда более серьезней, «храбрые соколы» провалили, ни разу там не выиграв (три ничьи и пять фиаско), отличившись только трижды и получили аж 22 пробоины.

    Черногорцы также в прошлом году уступили лишь в одном поединке, проиграв дома в ЛН дома Люксембургу — 1:2.

    Эти сборные провели между собой только два товарняка, в которых раз победили черногорцы (2:0) и раз была ничья (1:1).

    Прогноз и ставка на Латвия — Черногория

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Черногории предлагают — 1.85.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    На викторию Латвии дают — 6.10, ничья оценена — в 3.15.

    Так как обе сборные довольно-таки мало забивают, то и от их очного противостояния трудно ждать верхового исхода. Наш прогноз и ставка на данную встречу — ТМ 2,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Крейчикова — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.52
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Потапова — Томлянович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Чикаго — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Майами — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Портленд — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Акрон — Нижний Новрогод
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Текстильщик — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Волгарь — Динамо Брянск
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Виктор Гончаренко
  • «Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко
    • 02:29 18/03/2021     Джордан Ларссон
  • Тедеско, оставайся! Такой «Спартак» может побороться за чемпионство
    • 00:09 19/03/2021     «Бавария» — «Пари Сен-Жермен»
  • Вкус дежавю. «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» вновь сыграют в ЛЧ
    • 21:07 19/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Латвия — Черногория 24.03.2021 в 22:45. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.65.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры