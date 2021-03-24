В среду, 24 марта, в первом туре квалификации к ЧМ-2022 группы G сборная Латвии в Риге на стадионе «Сконто» сыграет с командой Черногории. Начало — в 22:45 по мск. Латвия — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Латвия

Сборная Латвии даже в дивизионе слабейших в Лиге наций УЕФА не может похвастаться благоприятными результатами. В одном квартете с Фарерами, Мальтой и Андоррой она заняла лишь третье место.

В шести поединках с такими «гигантами» футбола прибалтийский коллектив смог выиграть только раз, одолев в гостях 5:0 андоррцев, одну игру проиграл и четырежды делил очки со своими оппонентами.

Отборочную компанию латыши также провалили, заняв последнее место в группе, набрав всего лишь три очка в десяти играх. Правда, эти баллы они добыли обыграв дома крепкую команду Австрии — 1:0.

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За весь прошлый год Латвия уступила только раз, но среди ее соперников были только аутсайдеры европейского футбола.

Черногория

В Лиге наций команда Черногории выступала в Лиге С, где по итогам турнира смогла повысится в классе, став первой в своем квартете, набрав 13 очков из 16 возможных.

Балканская команда смогла опередить Люксембург, Азербайджан и Кипр, проиграв в этом розыгрыше только один матч, а также выиграв четыре раза при одной ничьей, забив десять голов, а пропустив лишь два.

А вот квалификацию к Евро-2020, где соперники были куда более серьезней, «храбрые соколы» провалили, ни разу там не выиграв (три ничьи и пять фиаско), отличившись только трижды и получили аж 22 пробоины.

Черногорцы также в прошлом году уступили лишь в одном поединке, проиграв дома в ЛН дома Люксембургу — 1:2.

Эти сборные провели между собой только два товарняка, в которых раз победили черногорцы (2:0) и раз была ничья (1:1).

Прогноз и ставка на Латвия — Черногория

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Черногории предлагают — 1.85.

На викторию Латвии дают — 6.10, ничья оценена — в 3.15.

Так как обе сборные довольно-таки мало забивают, то и от их очного противостояния трудно ждать верхового исхода. Наш прогноз и ставка на данную встречу — ТМ 2,5.