Евсеев — о ближайших матчах сборной России: Многого не жду

Бывший главный тренер «Уфы»рассказал, чего ожидает от сборной России в ближайших отборочных матчах чемпионата мира-2022.

«Многого не жду. Не потому, что не верю, а потому что еще март и это стартовые матчи.

Хотелось бы, чтобы набрали 9 очков в трех матчах. Это первое.

Пожелание, чтобы начали цикл мощно, как было при подготовке к Евро, когда вышли с 1-го места.

Начинаем на Мальте. Думаю и с ней и в последующих матчах будет играть сильнейший состав.

Второе, нужно реабилитироваться перед болельщиками, последние игры в том году не задались.

Уже понимаем, кто основные футболисты, кто в ротации, кто вызван на перспективу. Но тренерский штаб любит знакомиться с новыми ребятами на сборе.

Возможно, увидим на поле и тех, кто уже разово вызывался в команду. Может, даже выйдут и в стартовом составе, потому что есть новички, кто в РПЛ играют на хорошем уровне, показывая свою состоятельность.

Игры со Словенией и Словакией будут показательными. Словенцы неуступчивые, жду тяжелую игру. Но болельщики должны помочь. Правильно, что играем на юге. Погода в центральной России не самая благоприятная.

Хочется, чтобы доминировали на поле, владели инициативой и прежде всего сыграли уверенно в обороне и качественно в атаке.

В плане игры и реализации моментов. Удачи, сборная!» — написал Евсеев в инстаграме.