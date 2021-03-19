«Вильярреал» — «Динамо» Киев: счет матча 2:0, обзор голов

в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на своем поле обыграл киевское— 2:0.

«Желтая субмарина» повела в счете уже на 13-й минуте. Саму Чуквезе навесил с правого фланга на линию вратарской, где сыграл на опережение Жерар Морено и ударом головой отправил мяч в угол ворот.

На 36-й минуте команда Унаи Эмери удвоила преимущество. Дани Парехо отпасовал низом на Морено на правый край штрафной площади, откуда форвард прицельно пробил в угол.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Вильярреал — Динамо К 2:0 Голы: 1:0 Херар Морено (13'), 2:0 Херар Морено (36') Вильярреал: Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Рамиро Фунес Мори, Хуан Фойт (Марио Гаспар, 6327'), Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо, Самуэль Чуквезе (Алехандро Баэна, 7127'), Ману Тригерос (Коста Хауме, 7927'), Этьен Капу, Херар Морено (Даниэль Раба, 7927'), Карлос Бакка (Йереми Пино, 6327') Динамо К: Георгий Бущан, Виталий Миколенко (Sidcley, 8327'), Илья Забарный, Александр Сирота (Денис Попов, 8327'), Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков (Владислав Супряга, 4627'), Александр Андриевский (Владимир Шепелев, 6527'), Виталий Буяльский, Жерсон Родригес (Богдан Леднев, 6527') Предупреждения: Ману Тригерос (17'), Даниэль Парехо (43')

В Киеве «Вильярреал» тоже победил со счетом 2:0, поэтому вышел в четвертьфинал.