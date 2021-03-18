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    «Шахтер» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Роме»

    «Шахтер» — «Рома»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Шахтер» потерпел поражение от «Ромы» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

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    Встреча, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 1:2.

    Римляне вышли вперед на 49-й минуте, когда Сергей Кривцов неудачно вынес мяч прямо на Борху Майораля, который с близкого расстояния поразил цель.

    «Горняки» ответили спустя десять минут. Тете выполнил подачу с правого фланга на дальнюю штангу, откуда Алан Патрик головой сбросил мяч во вратарскую, и Жуниор Мораес с метра в падении занес мяч в ворота.

    На 72-й минуте Майораль оформил дубль, нанеся прицельный удар после передачи низом от Карлеса Сайоля.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Шахтёр Д — Рома 1:2
    Голы: 0:1 Борха Майораль (48'), 1:1 Жуниор Мораес (59'), 1:2 Борха Майораль (72') Шахтёр Д: Анатолий Трубин, Додо (Сергей Болбат, 8227'), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Vitao, Маркос Антониу, Алан Патрик (Евгений Коноплянка, 6027'), Майкон Барберан, Жуниор Мораес (Дентиньо, 7727'), Тете (Марлос, 6027'), Манор Соломон (Георгий Судаков, 7727') Рома: Пау Лопес, Рожер Ибаньес (Джанлука Манчини, 4627'), Бриан Кристанте, Мараш Кумбула, Рик Карсдорп (Бруно Перес, 5827'), Педро Родригес (Стефан Эль-Шаарави, 7527'), Гонсало Вильяр, Карлес Перес, Леонардо Спинаццола (Риккардо Калафьори, 5827'), Амаду Диавара (Лоренцо Пеллегрини, 5927'), Борха Майораль Предупреждения: Рожер Ибаньес (25'), Маркос Антониу (38'), Алан Патрик (55'), Рик Карсдорп (57')

    В первом матче неделю назад «Рома» победила 3:0, поэтому вышла в четвертьфинал.

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