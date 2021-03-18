Матч «Интер» — «Сассуоло» отменили из-за коронавируса

Поединок 28 тура итальянской Серии А между «Интером» и «Сассуоло» перенесли из-за вспышки коронавируса в миланской команде.

По данным пресс-службы «Нерадзурри», в клубе зафиксировали еще два случая. На этот раз положительные тесты подтвердили у Стефана Де Врея и Матиаса Весино.

Ранее сообщали о том, что заразился вратарь «Интера» Самир Ханданович. Перед ним заболел защитник Данило Д’Амброзио.

Было принято решение отправить всю команду на карантин до 21 марта. То же касается и игроков, которые были вызваны в сборные.

Футболисты, вызванные в сборные своих стран, полететь сейчас не смогут«, — говорится в сообщении пресс-службы.