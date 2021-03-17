«Манчестер Сити» повторил рекорд ЛЧ 25-летней давности

обыграл менхенгладбахскуюсо счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.

Таким образом, «горожане» повторили рекорд Лиги чемпионов, установленный 25 лет тому назад.

Подопечные Гвардиолы пропустили лишь однажды в восьми поединках нынешнего розыгрыша самого престижного еврокубка. Это наименьшее количество мячей, пропущенных какой-либо командой в Лиге чемпионов после восьми встреч.

«Сити» также повторил рекорд амстердамского «Аякса», который в сезоне-1995/96 пропустил всего один матч в восьми встречах Лиги чемпионов в рамках одного сезона.