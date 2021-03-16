Херманн: Когда у «Боруссии» удачный день, мы можем обыграть даже «Ман Сити»

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии»рассказал о настрое команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с

В первом матче английский клуб одержал победу со счетом 2:0. Отметим, что оба матча из-за коронавируса проходят в Будапеште.

«Для сплоченности команды очень важно, чтобы никто не чувствовал себя одиноким. Наоборот, всем нужно работать вместе.

И это то, что я вижу в нашей команде. Когда у нас удачный день, мы можем обыграть даже "Манчестер Сити". Это наша цель.

Если так будет, то мы посмотрим, хватит ли этого, чтобы пройти в следующий раунд после финального свистка», — сказал игрок в интервью FohlenEcho.